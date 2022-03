Se busca barrendero para Can Bonet

Los barrenderos son una rareza en Can Bonet (como los policías), algo de lo que ya dio cuenta Fernando de Lama hace un lustro tras toparse con uno en ses Païsses, pues es como ver un ñu cruzando la autovía del aeropuerto. Jamás he visto uno limpiando por esta barriada. Ni a un ñu. La basura se acumula en sus aceras durante meses. Sólo desaparece por dos causas: cuando es desplazada a otras zonas porque llueve fuerte o el viento es huracanado, o cuando algún misericorde vecino la retira. El sol se encarga de reducir a polvo las cacas de los perros (muchas) que no recogen sus dueños, pero es un proceso que lleva semanas, a veces meses (las de dogos, años). A finales de 2021 alguien reventó el cristal de un coche. Los diminutos pedazos siguen en la acera. Desde esas navidades hay un tramo alfombrado de frutos de sabina machacados por las pisadas. Las latas acaban, tras ser aplastadas una y otra vez por coches y transeúntes, finas como el papel. A veces pasa un diminuto y estruendoso vehículo para limpiar el asfalto, pero sólo desplaza la basura de un lado a otro del barrio, mientras las aceras siguen tal cual. Hoy se prevé que llueva. Si existiera la justicia poética, una tromba arrastraría toda la inmundicia de Can Bonet justo hasta las puertas del Ayuntamiento de Sant Antoni. Can Bonet existe.