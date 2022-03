El fin de la sexta ola del covid permitirá celebrar este año el Día Internacional de la Mujer en las calles, con las manifestaciones y concentraciones que ayudan a visibilizar que aún falta mucho camino para conseguir la igualdad, y para denunciar las funestas consecuencias del machismo que impregna nuestra sociedad.

El 8 de marzo vuelve este año con una certeza que se ha ido afianzando a lo largo de los últimos años: los avances en igualdad no son inamovibles y existe un peligro de que se produzcan retrocesos derivados del auge de la ultraderecha y el machismo, que niegan la violencia de género y limitan de las posibilidades de desarrollo de las mujeres en todos los ámbitos, desde el personal hasta el laboral. Los sistemáticos ataques al feminismo, que reivindica la igualdad y defiende los derechos humanos, son buena prueba de estas tensiones. Especialmente preocupante es la involución entre los jóvenes, entre quienes se extienden estereotipos y creencias que sustentan la subordinación de la mujer con respecto al hombre, y permiten que el injusto reparto de roles se mantenga.

La desigualdad es un condicionante estructural que caracteriza a nuestra sociedad y no se circunscribe a la juventud. De modo que aunque la educación es fundamental para avanzar en la igualdad real de derechos y oportunidades, el problema es tan grave y profundo que nos afecta a todos, y por tanto todos, cada uno en nuestro ámbito de influencia, debemos tomar conciencia de la magnitud del reto al que nos enfrentamos y de la necesidad de trabajar a fondo para desterrar la mentalidad machista, que es la causa de la discriminación y la violencia hacia las mujeres.

En la última semana, dos hombres han asesinado a las mujeres que habían decidido romper su relación sentimental con ellos y poner fin al control y la violencia que sus agresores ejercían contra ellas. El momento de la separación es precisamente el más crítico, como advierten los expertos, pues es cuando los maltratadores pierden el control sobre sus víctimas y deciden que si no están con ellos, no estarán con nadie más. Los asesinatos machistas nos recuerdan que la desigualdad entre hombres y mujeres tiene múltiples manifestaciones: las violaciones y abusos sexuales, las menores oportunidades laborales y la discriminación en el trabajo, la brecha salarial, las cargas familiares que recaen invariablemente sobre las espaldas de las mujeres, la dificultad para conciliar la vida familiar y profesional precisamente porque los hombres no asumen su parte de responsabilidad, o la prostitución, esa grave vulneración de los derechos humanos que hemos normalizado hasta el extremo de que muchas personas defienden que las mujeres sometidas a esa esclavitud sexual y a esa cosificación lo hacen «porque quieren».

El martes, Día de la Mujer, debe servir para concienciar y concienciarnos sobre la ingente tarea que nos queda por delante, a todos y a todas, para lograr la igualdad real. Y en este camino, es fundamental la implicación de los hombres, que no pueden ser sujetos pasivos y actuar como no fuera con ellos, porque les concierne, y mucho. Al mismo tiempo, es preciso que las mujeres reivindiquen sin titubeos su sitio en todas las facetas de la vida al mismo nivel que los hombres.

DIARIO DE IBIZA