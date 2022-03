La operación antidroga del grupo EDOA de la Guardia Civil en Ibiza, que permitió confiscar 2.240 kilos de hachís que habían desembarcado narcotraficantes en la costa de Cala Mestella la madrugada del jueves. La droga llegó a bordo de una planeadora que después huyó y que fue luego localizada en Cartagena. Los agentes del Instituto Armado detuvieron a 14 personas. Es uno de los alijos de hachís más grandes capturados en Balears.

El gasto que dejan los turistas rusos en verano en Ibiza. Pese a que no son muy numerosos, los visitantes de ese país parecen no tener límite a la hora de gastar durante sus vacaciones en la isla. Son pocos pero el sector turístico de la isla va a notar su impacto ya que quienes vienen a la isla tienen un elevadísimo nivel adquisitivo. Yates, hoteles de lujo o costosas mansiones de alquiler, así como reservados VIP en las discotecas, forman parte de la rutina de estos turistas que el sector de la isla asume que no van a llegar esta temporada, como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania.