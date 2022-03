Zapatero a tus zapatos

El Consell de Ibiza pide al de Formentera que no demonice las excursiones de un día y quiero pensar que es una forma de hablar, porque lo de ‘demonizar’ me parece un poco fuerte. Entiendo que lo único que Formentera quiere, y está en su derecho de quererlo, es que esas excursiones de unas horas que para el turista que vacaciona en Ibiza tienen un lógico atractivo, para Formentera son un fiasco que sólo aporta masificación, suciedad y ruido. Quien no vea, por otra parte, que el tráfico marítimo entre las dos islas está sobredimensionado en verano tiene que ir al oculista. Sobre todo ahora, cuando siguen llegando nuevos barcos para ampliar el servicio. Si alguien pudiera, ya hubiera construido un túnel o un puente interinsular, porque la autopista marítima, con accidentes incluidos y problemas para maniobrar y aparcar, ya la tenemos.

«Antes de aplicar una nueva regulación que afecte al transporte regular -dice el señor Torres- desde el Consell de Ibiza reclamamos que cualquier cuestión que afecte al tráfico ordinario de pasajeros entre Ibiza y Formentera se negocie entre ambas islas, con el Govern balear, con la Autoridad Portuaria y con el sector». Si nos ponemos estupendos, sólo falta consultárselo al obispo de Solsona. Me temo que desbarramos. Porque no estamos hablando, como dice el señor Torres, de un tráfico ordinario. Las excursiones de un día son otra cosa. Su tráfico no es ordinario, ni regular. Y me temo que no hemos escarmentado si pedimos que el Govern meta las narices también en esto. En cuanto a la gran idea de pedir opinión a las navieras, siendo parte interesada, parece un chiste.

Las navieras irán a lo suyo y harán muy bien: a más viajes más negocio. Hace ya mucho tiempo que el Consell de Formentera está dando instructivas y sencillas lecciones, de puro sentido común, al de su hermana mayor que, a la vista está, en esto de la gestión turística no da pie con bola. Mejor haríamos si nos preocupáramos y ocupáramos de los problemas que tenemos en Ibiza, que no son pocos, ni pequeños. Si no lo hacemos, una de dos, o quien debe verlos no los ve o, lo que es peor, hace como si no los viera. Zapatero a tus zapatos.