Veo en los informativos la estación de Kiev atestada de gente que espera un tren que les saque del horror de una ciudad bombardeada, mientras los misiles rusos explotan a su alrededor. Las salas neogóticas, el viaducto que atraviesa sus vías para coser la ciudad, el enorme panel con las salidas marcadas en verde que me era imposible descifrar. El mismo andén en el que bajé hace ahora cuatro años procedente de Chisinau, tras una noche entera de viaje compartiendo vodka, carpa seca y pan con tocino y pepinillos con un grupo de generosos moldavos que iban a trabajar a Moscú. No me sorprendió el frío invierno de la ciudad, que ya esperaba, pero sí el ambiente prebélico que lo impregnaba todo. Los hombres vestidos de camuflaje, las numerosas tiendas de accesorios paramilitares, los puestos con las insignias de las milicias, las banderas azules y amarillas omnipresentes, los carteles invitando al alistamiento en la plaza Maidán, los paneles con las fotos de los soldados caídos en el Dombass... Me pareció entrar en un mundo de paranoia, de miedo a una amenaza que nunca se consumaría. Pero Putin les ha dado la razón y el terror es mucho mayor de lo que cualquiera podía predecir.