Sirenas de guerra en Ibiza

El lunes oí aviones sobrevolando la isla y sirenas que alertaban a la población civil de bombardeos aéreos. Me estremecí de horror. Mi madre estaba a mi lado junto a mi padre, que sostenía en brazos a mi hijo y sentí la urgencia de salir corriendo, de proteger a mi familia. Sentí cuánto se puede perder en un momento y cuánto hay por lo que luchar. Mi hijo no lloró, pero apretó los labios y frunció el entrecejo ante aquel ruido desconocido y amenazante. Sentí la necesidad de cogerlo y abrazarlo fuertemente. Pero no había ninguna amenaza real. Nadie iba a bombardear Ibiza. Estábamos en la rúa del carnaval de Santa Eulària. La comunidad ucraniana se vistió de negro para desfilar en una lúgubre y silenciosa marcha de dolor y tristeza. Mientras escribía este artículo he vuelto a oír a un avión sobrevolando es Diari y he vuelto a recordar ese estremecimiento. Después de dos años de pandemia, cuando empezábamos a retomar las riendas de nuestras vidas, estalla una guerra en Europa, donde están muriendo personas como tu vecino del segundo. Como la camarera de la cafetería donde desayunas todos los días. Como el cajero tan majo del súper de abajo de tu casa. Como tú, como yo, como tu padre, como tu madre, como tu hijo, y eso sí que duele.