¿Y mañana?

Decíamos ayer (hace unas semanas) que se esperaba una gran temporada para este 2022 después de las incertidumbres de dos años de pandemia. Los entendidos (empresarios del sector) daban como buena la cifra del 19% de aumento en las reservas a mediados de febrero. Pero todo se circunscribía a una normalidad que sustituyera a la anormalidad de las restricciones a causa de la sexta ola, la del ómicron que nos ha hecho pasar del desánimo (¿se acuerdan?) a una actitud de ‘aquí no pasa nada’, aunque para algunos ha sido y será de mal recuerdo por su paso por la UCI. Nunca llueve a gusto de todos. Hoy todo aquello se ha visto alterado por la invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas en una guerra cruenta que supone una nueva intranquilidad para quienes, como los de Formentera, dependemos de la ‘tranquilidad’ de los demás. Nadie se atreve a estas alturas (estamos en un lunes 28 de febrero en el barco que nos lleva a la isla) a predecir un futuro a corto y menos a medio plazo en el sector turístico después de la decisión unilateral de Putin. Los efectos económicos de la guerra en sí y de la invasión, someten a una tensión poco previsible a la economía europea. Si a eso añadimos las medidas de castigo decididas por la UE y Estados Unidos con el fin de ahogar la economía rusa y sus consecuencias sobre la propia Europa (hoy se anuncia que la inflación de este febrero en España se sitúa en el 7,4. No se veía desde 1989), nos colocamos en una nueva tesitura sobre ese ‘mañana’ incierto. Tenemos que estar preparados para un ‘sacrificio’ que obligue al ‘sátrapa’ (lo dice Pedro Sánchez) a finiquitar sus ansias expansionistas hacia lo que fue la URSS o lo que le gustaría que fuera la Gran Rusia. A los dictadores solo los echan la muerte o su propio pueblo cansado de tanta felonía por su parte. Vayamos a por la segunda desde el castigo económico, pero combinado con un fuerte aislamiento social que impida a los ciudadanos rusos mirar al exterior con el orgullo de ser rusos. Eso pasa por cortar de raíz su presencia en las competiciones internacionales en el deporte, en la cultura, etc. No nos puede temblar el pulso (Gazprom es la patrocinadora de la Champions) a la hora de expulsarlos o negarnos a participar donde tengan presencia. Una renuncia de hoy es un día menos de Putin. Es absolutamente necesario solucionar nuestro: ¿y mañana?