Me pregunto si habrá podido conciliar el sueño. Si se atreve a salir a la calle. Si el corazón se le acelera cuando oye pasos a su espalda. Si se pasa el día atisbando la calle desde las ventanas. Me pregunto si habrá hecho alguna gestión para tratar de salir del país. No, a ella no le caerá una bomba en casa, pero sabe que su vida vale muy poco. Elena Kovalskaya, directora del Centro Meyerhold de Moscú, exdirectora ya, dimitió al comenzar la invasión de Ucrania. “Es imposible trabajar para un asesino y cobrar un sueldo de él”, afirmó. El Departamento de Cultura de la ciudad ha advertido de que cualquier comentario negativo será considerado traición.

Kovalskaya no está irremediablemente sola. Periodistas, científicos, gente de la cultura y miles de ciudadanos se han atrevido a manifestarse contra la guerra. Hay que tener mucho valor para hacerlo en la Rusia de Putin. En esta endiablada partida de ajedrez, en la que cada movimiento puede tener tremendas e inesperadas consecuencias, la única certeza es la muerte y el mísero desplazamiento al que cientos de miles de personas se ven arrastradas. Peones, piensan las manos que mueven las piezas sobre el tablero. ¡Héroes!, les gritan Kovalskaya y tantos otros.