Ucraïna i la feblesa d'Europa

Mentre bona part dels mitjans de comunicació i dels tertulians espanyols s’entretenen amb una tal Isabel Díaz, una mena de personatge de tebeo en versió canyí, o en la implosió del PP (que tampoc no crec que passi a la Història), als confins de l’Europa nostra s’està començant a desenvolupar una batalla que pot ser absolutament crucial per a tots nosaltres en les pròximes dècades. I que fins i tot podria acabar de la pitjor manera, perquè els esdeveniments es poden desencadenar de manera inesperada quan es produeix una conflagració bèl·lica. Que sempre pot anar a pitjor, segons com es torceixin els fets.

Com ja va dir Vladimir V. Putin, Rússia no té fronteres: té extensions. I ara una de les ‘extensions’ n’està patint, una vegada més, la pressió. Alguns europeus ingenus («l’europeu sempre amb un lliri a la mà», com se solia dir dels catalans; vegeu-ne l’extensió!) creien que després de l’annexió de la península de Crimea, territori cosac per execel·lència, la voracitat russa s’aturaria. Almanco en relació a la república d’Ucraïna. Però, tal vegada, una observació més atenta de la Història hauria donat pistes sobre el que ja està succeint. Si repassam alguns fets, als anys vint el poder soviètic va intentar eliminar Ucraïna per la via de la fam. En l’imaginari ucraïnès l’Holomodor resulta absolutament comparable a l’Holocaust en l’imaginari mundial. De fet, el nombre de morts en l’un i en l’altre s’assemblen prou. Els campions de l’igualitarisme varen intentar eliminar la pagesa Ucraïna per la via de la fam, de la mort per inanició dels seus nacionals. I en varen fer una bona solada, de gent morta per inanició. En ple paradís promès, a la Terra, per descomptat, donat que el Cel havia desaparegut per ordre revolucionari.

Després de l’annexió de Crimea venien les autoanomenades repúbliques populars (atenció, encara!) de Donetsk i Lugansk (o, més pròpiament i en llengua ucraïnesa, Luhansk). Fa alguns anys que milícies pro-russes controlen una part important d’aquests territoris (dins les quals, ambdues capitals). Tot sigui dit de passada, tant Donetsk com Luhansk són ciutats relativament noves. Donetsk va ser fundada gairebé a finals del segle XIX per un ciutadà gal·lès que es deia John Huges, que hi va començar a explotar la mineria de l’àrea i va trobar que s’havia de passar de l’assentament cosac a la ciutat convencional. Luhansk és una mica anterior. Data de finals del segle XIX i la va fundar un britànic, de nom Charles Gascoigne, que va trobar que valia més agrupar la gent si volia establir-hi la fàbrica de locomotores que hi funciona fins avui dia. A partir d’aleshores, ambdues ciutats es varen anar omplint de mà d’obra procedent de llocs diversos (Ucraïna, Tartària, Rússia...). Amb l’Holomodor (la gran fam) i la gestió revolucionària, la pressió demogràfica russa va anar augmentant. De manera que avui, tant la regió de Donetsk, com la de Luhansk, com el Dombas en general, tenen una majoria de població russòfona (els tàrtars, els cosacs o els eslaus ucraïnesos hi estan en minoria), i això atrau els tentacles dels buscadors d’‘extensions’ per anar augmentant el seu territori ‘nacional’.

El govern rus ha reconegut les dues repúbliques independents (de facto ho són, almanco en un percentatge important del territori, pel control de les milícies pro-russes) i ha reclamat la ‘independència’ de tot el Dombas (una part del qual es troba sota control de l’exèrcit ucraïnès). Aquest reconeixement ha provocat un estat d’alarma general (la reunió del Consell de Seguretat de l’ONU de matinada resulta una excepció rellevant). Els Estats Units fa temps que alerten sobre la possible invasió d’Ucraïna per part de Rússia (que ha començat durant la segona quinzena de febrer) i Europa es mou dins la divisió i la inoperància habitual (amb un Macron que intenta explotar la seua imatge i la de França, sense cap èxit, i unes institucions europees que encara han d’anar frenant les frivolitats patètiques de Borrell i companyia). Evidentment, la Xina ja s’ha aliniat al costat de l’Imperi. Com toca a l’Imperi Han.

En el millor dels casos, la cosa pinta fatal per a Ucraïna. Em costa creure que la voracitat russa s’acabarà amb la conquesta de Donetsk i Luhansk, i la posterior annexió, com varen fer amb Crimea. Quan la màquina de conquerir es posa en marxa resulta molt difícil d’aturar-la, com es va demostrar a bastament durant la II Guerra Mundial. La Unió Europea està tan desballestada que, aquests dies, a Estònia, a Letònia i a Lituània s’hi viu un autèntic estat d’alarma. Ja són molts els bàltics que estan convençuts que ni la seua pertinença a la Unió Europea no els salvarà d’un hipotètic atac rus, que cada vegada veuen més possible. A la part occidental de la UE ens ho miram amb la tranquil·litat de qui pensa que no pot passar res. Però, en temps de guerra, quan es desencadenen els fets, l’impensat es fa estadísticament més possible.

Pensar alguna cosa en relació a Ucraïna -alguna cosa que no fossin els tuits que Borrell ha d’esborrar immediatament- ajudaria a la Unió Europea a pensar-se a si mateixa, i a plantejar-se quin paper ha de jugar, en aquest món dur i descarnat.