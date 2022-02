Pobre gente, pero que no me toquen el bolsillo. En un gran gesto humanitario, los líderes europeos acuerdan que diamantes y lujo queden fuera del paquete de sanciones a Moscú. Que siga corriendo el champán para las oligarquías, y mafias, rusas en los reservados más exclusivos. Un experto patrio apunta el mismo día de la invasión, tras repetir primero que no es el momento ni quiere hablar de ello, que «no es la primera vez que Balears mantiene buenos datos de llegadas de visitantes como consecuencia de conflictos geopolíticos». Obviamente, habla de turistas, no de refugiados. Los aliados se desgañitan en discursos pomposos sobre lo cara que va a pagar Putin esta agresión, pero aplazan la decisión de expulsar a Rusia del registro internacional de pagos Swift para no afectar a los mercados energéticos. La prioridad es el propio interés económico. Desde nuestra paz nos da más miedo la subida de los carburantes y la luz que la sangre que los mancha y ayer mismo, mientras las bombas devastaban Kiev, se alcanzaban récords en el suministro de gas ruso a Europa. «En esta guerra todo es real: la locura y la crueldad de Putin, las víctimas ucranianas, las bombas que caen sobre Kiev. Sólo sus sanciones son fingidas», denunciaba el viernes en Twitter Donald Tusk, expresidente del Consejo Europeo, y mientras escribo esto sigue siendo verdad. Ucrania está sola.