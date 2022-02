Objetivo Kiev

Lo que los gobiernos occidentales temían desde hace semanas es ya la cruda realidad. Putin no rodeó Ucrania con 150.000 soldados para negociar desde una buena posición. El fuerte despliegue militar tenía como objetivo algo parecido a la destrucción de Ucrania como un país libre.

Primero fue reconocer como estados independientes a los territorios de Luhansk y Donetsk en el este de Ucrania, junto a la frontera rusa, que controlan solo la tercera parte del territorio que reclaman de la región del Donbás. Luego la aprobación de ayuda militar a esos “estados” para protegerles de los pretendidos ataques de Ucrania. Y en la madrugada del jueves empezó la temida invasión, pero no solo desde el este, sino también desde el sur, apuntando a Odesa y a la salida al mar de Ucrania. Y desde la frontera norte con Bielorrusia para ir directamente a Kiev, la capital. Al mediodía del jueves un observador cualificado temía que al acabar el día la mitad del país estaría controlado por Rusia.

Es difícil saber lo que pretende Putin, pero parece que el presidente ruso quiere decapitar al Gobierno legítimo, apresándolo o haciendo que huya de Kiev, instalar una Administración títere y provocar el éxodo de la población de la capital y de otras ciudades. Sería el castigo por querer dejar de ser Rusia y aspirar a integrarse en el mundo occidental con la entrada en la OTAN y la Unión Europea.

¿La razón? Putin es un impenitente nacionalista que cree que la desaparición de la URSS fue una gran catástrofe. Pero no lo piensa por comunista -que no lo es pese a haber sido el jefe de la KGB, la policía política- sino porque añora la Gran Rusia y cree que Ucrania -lo ha escrito en un largo artículo- es parte inseparable de Rusia. Como algunos fundamentalistas islámicos reclaman Al Andalus y la mezquita de Córdoba. La diferencia es que Rusia es un Estado con un gran Ejército y armas nucleares.

Putin quiere controlar Ucrania o dejarla medio destruida. Y también proclama que la entrada de los países bálticos y de otros del Este en la OTAN fue una maniobra contra la seguridad rusa. Algunos sostienen que quizás se fue demasiado lejos en la ampliación de la OTAN. Pueden tener sus razones, pero la realidad es que fueron esos países -que habían vivido bajo el yugo ruso- los que pidieron la protección occidental.

Y repasando las alarmadas declaraciones de Kaja Kallas, la primera ministra de Estonia, cuya madre, abuela y bisabuela fueron deportadas a la Unión Soviética, está claro que los bálticos piensan que si no estuvieran en la OTAN ahora correrían la misma suerte que Ucrania. Y pese a estar en la OTAN no están tranquilos y Estonia pide la activación del artículo 4 (apoyo a un país que se siente amenazado).

Ucrania no entró en la OTAN para no ofender a Rusia. Cálculo comprensible, pero quizás si hubiera entrado, Putin no se habría atrevido a invadirla. Ahora Occidente está condenado a animar a Ucrania a resistir, sabiendo que no podrá y que costará muchas vidas. Y a intentar que Putin haga marcha atrás con drásticas medidas económicas de castigo que también afectarán negativamente a los países europeos (precio del gas, inflación, peores expectativas económicas…).

Y los más afectados serán aquellos -como Alemania- que creyendo en la estabilidad de Europa más confiaron en las relaciones con Rusia. Putin ha liquidado esa esperanza. Y peor, su anexionismo panruso sobre Ucrania recuerda el pangermánico de Hitler respecto a Austria. El consuelo es que el PIB de Rusia es similar al de Italia.

Joan Tapia | Presidente del Comité Editorial de El Periódico