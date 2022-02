Violencia machista:La mala serie sin fin

Sara, 38 años. Mónica, 50 años. Claudia Abigaíl, 17 años. Mercedes, 51 años… Es improbable que se conocieran. Podrían ser las protagonistas de alguna serie de ficción. Un guion centrado en cuatro mujeres aparentemente distintas, pero, inesperadamente, unidas en un mismo destino. Sí, podría ser. Solo que no son producto de ninguna invención, aunque su final ha sido el mismo. Trágicamente el mismo. Trenzado por una misma violencia que, en menos de dos meses, ha creado una ruta siniestra que ha unido Tudela, una pedanía de Granada, Totana y Martorell. Cuatro puntos negros en el mapa. Cuatro hombres que han asesinado a sus parejas o exparejas. Chuchillos, disparos… y el guion, siempre el mismo guion de esta serie que no cesa de crear nuevas temporadas.

Podemos apagar el televisor, dejar de saber, de interesarnos, ¿cuántos no lo han hecho ya? Pensar que ya lo sabemos todo, que no hay nada nuevo… Pero la realidad es que no podemos desconectar porque, de algún modo, todos formamos parte de ese guion. Un texto formado por una infinidad de voces y un único tema: un machismo estructural que solo puede combatirse si se hace en todos los ámbitos y de todas las formas. Mientras, la ruta seguirá marcando nuevos puntos negros.