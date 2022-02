Hoy va de muertos

Las aguas más cercanas a la costa ibicenca tanto en calas como en bahías, acumulan en sus lechos una caterva interminable de muertos. Sí, muertos, digo bien. Pero no asustarse que estos no se nos aparecerán el próximo verano emergiendo de las olas como zombis cubiertos de algas y alguna que otra bolsa de plástico descolorido colgando del cogote a modo de pelucón. Nada que temer. Escribo muertos sin referirme a los sujetos sin vida ya a quienes levantamos cementerios reventados de flores forjadas en cruces, sino a los de la ciencia náutica, que entiende por ellos todo elemento de gran peso apoyado sobre el fondo acuático para fondeo de embarcaciones y horror de sirenas (esto último lo entiendo yo).

O sea que, en la superficie del agua, por encima del muerto, flota una boya a la que se amarran aquellas para atracar, quedando presa de este mediante un cabo. Por supuesto que la capacidad de retención de semejante tipo de amarre es proporcional al peso del muerto. Como resulta que el mismo puede consistir generalmente tanto en bloques de hormigón como en grandes macetas embutidas de cemento, sin olvidar las ruedas, ¡ay!, de camión, bucear en un fondo marino alfombrado de estas cosas es más frustrante que toparse con una escombrera en mitad de un valle de ensueño.

Recuerdo que tomé conciencia de esta plaga de muertos la mañana que estrené ilusionado la máscara esa de snorkel que venden en Decathlon, la cual es un prodigio plastiquero que permite, entre otros portentos, hablar bajo el agua como si nada. Hubiera hecho las delicias del mismísimo capitán Nemo de Julio Verne. Él, que sabía un sinfín de lenguas y no paraba de dar la tabarra explicando sus inventos a los sufridos náufragos que había acogido en su isla (yo hubiera huido nadando).

Del disgustazo visual que me sobrevino al contemplar con mi máscara tantos bloques de hormigón, se me escapó por la boca una andanada de exabruptos subacuáticos de tal calibre que debió enriquecerle al propio Poseidón su repertorio de maldiciones. Ese, que no otro, fue mi primer monólogo bajo el agua con la famosa máscara de marras. Aconteció antes de recitarle mis odas marinas a las roges y a otros peces autóctonos, desvalidas criaturas, también con la máscara puesta.

En verano, la presión náutica estrangula la costa a fuerza de amarres, sean cadenas o cabos; una muestra de la problemática que pesa sobre Ibiza, cuyo bolsillo depende justamente de esta y otras presiones turísticas. La bahía de Porroig, uno de sus más bellos parajes, es de los litorales más perjudicados.

Este mismo periódico informó días atrás que se habían detectado en sus aguas más de cien muertos ilegales. Y es que hasta en el fondo de los mares tenemos que dejar nuestra tarjeta de visita. No conozco ningún otro mamífero más empeñado que el hombre en perpetuar a diestro y siniestro la huella de sus pezuñas. Es cuando menos curioso que le atribuyamos a Dios una característica que es privativa de nuestra especie, la de la ubicuidad (también en esto lo hemos fabricado a él a nuestra imagen y semejanza). Estamos en todas partes a la vez, sin límites ni horarios: en tierra, bajo ella, en el aire, a ras de agua y en sus abismos.

Pues bien, en la bahía de Porroig son tantos los muertos que bastarían para amarrar toda la flota persa con la que Jerjes invadió Grecia. Han sido georreferenciados uno a uno en el mapa, como si de un campo de minas se tratara, ya que el 80 por ciento de los mismos descansan sobre la posidonia. Esta clase de amarres, con todos los accesorios que conllevan, debido al influjo del viento y de las mareas ejercen sobre esta planta acuática un continuo rozamiento que origina amplios calveros sobre sus praderas, tan vitales estas para los ecosistemas de las Pitiusas y de la propia transparencia de las aguas.

Por otro lado, es de resaltar la feroz competencia que el uso de los propios muertos desata a veces entre los patrones de los barcos. Porque si muchos son aquellos, aún suman más las embarcaciones que rivalizan entre sí por fondear. No hay sitio para todas. He sido testigo de no pocas discusiones ridículas sobre la titularidad de dichos amarres.

Recuerdo una que casi acabó como la batalla de Lepanto. Sucedió en Pou des Lleó. Tres fueron las embarcaciones que entraron en lid allí disputándose una boya solitaria que parecía haber colocado el diablo −que no obstante siempre ha sido de secano−, para riña de los navegantes de la mar turística. De observador neutral, un servidor a bordo de su kayak, que pasaba por allí pala en mano y curiosidad en los ojos. La cosa fue que se creían todos con derecho a usar el dichoso muerto. La discusión tomó tal deriva que intenté mediar desde mi chalupa, tan minúscula frente a tan grandes cascos. Parecía yo un nativo de paz llamando a la cordura a los capitanes de unos galeones enfrentados. Ni me oían desde sus cubiertas de guerra. «¡Este muerto es mío!», amenazaban. Acabaron a manguerazo limpio. Y yo muerto, pero de risa, de tanto vivo memo de capitán haciendo el merluzo por un muerto.