El consenso imaginario

El carnicero pregunta si quieres carne. Pues claro. Cuarto y mitad picada. Sirve eso y añade un kilo de chuletas de cordero. Sólo pedí carne picada, le avisas. No -responde-, usted pidió carne. Recuerde que llegamos a ese consenso, afirma. Y no hay manera de convencerle de que una cosa es pedir carne y otra que te sirva lo que le da la gana. Te has de llevar las chuletas de cordero porque has llegado con él a un consenso imaginario. Estas últimas semanas ha sucedido algo similar en estas islas. Alguien decidió lo que es el consenso y también que la parte contraria debía tragar con el plus del kilo de chuletas. También decidió lo que está bien o mal, quién tiene derecho a hablar y quién debe callar, a quién se debe atender y a quién menospreciar. Se llegó a un consenso y punto: a tragar. Es la neolengua de la nueva política. Victor Klemperer ya avisó de los peligros que entraña manipular la lengua, del poder de las palabras: «El lenguaje saca a la luz aquello que una persona quiere ocultar de forma deliberada, ante otros o ante sí mismo, y aquello que lleva dentro inconscientemente». También alertó de que la propaganda, aun reconocida como mentira y fanfarronada, «sigue surtiendo efecto si se tiene la cara dura de continuar practicándola sin inmutarse».