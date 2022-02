Los tesoros de las tiendas de discos

¿Recuerdan las tiendas de discos? Yo pasé en ellas buena parte de mi juventud. Buscando y rebuscando entre las cajas a la caza de tesoros. Apenas quedan y las que hay están más enfocadas al merchandising y, en Eivissa, a los vinilos de electrónica. Un mercado que aún se mantiene a flote tras el hundimiento del CD y el triunfo absoluto de las plataformas digitales, que ofrecen nuevos modos de pescar joyas. Hace unos días, recorriendo la Gran Vía madrileña, pensaba en esto mientras pasaba por delante de lo que fueron los bajos de Discoplay. Y recordé el único atraco que he sufrido en mi vida. Salía de la tienda con la ilusión de los vinilos nuevos bajo el brazo cuando unos macarras me pusieron una navaja en el cuello en el interior del oscuro pasadizo que cruzaba entonces la calle. Me sacaron el poco dinero que llevaba en los bolsillos y exploraron la bolsa de discos: Buddy Holly, The Kingston Trio, Sam Cooke... Uno de los golfos apandadores, que lucía un parche de Mötley Crüe en la cazadora vaquera, me regañó: «Con esas pintas pensé que llevarías algo más potente». Y me devolvió mi tesoro con desgana. Y lo que más me dolió no fue que me desplumaran, sino que me afearan el gusto.