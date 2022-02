Homenaje al turismo y a su gente

Tal como relata Ernesto Ramón Fajarnés en su libro ‘Historia del Turismo en Ibiza y Formentera’, a principios de siglo, antes de que el fenómeno turístico se diera en las islas, las penurias económicas y la miseria obligaban a una masiva emigración de la población local y propiciaban una elevada criminalidad. Al mismo tiempo, los índices de analfabetismo eran alarmantes. De modo que, en aquel contexto, el turismo fue visto como una tabla de salvación, un negocio fácil que encarnaba, en todos los aspectos, una auténtica oportunidad y esperanza de progreso para los ciudadanos de las Pitiusas. Si bien en un principio el turismo se mantenía reservado para unas minorías, como un privilegio al que solo tenían acceso las clases aristocráticas, el tiempo y el esfuerzo de todos los que participaron en este proceso permitió su democratización, de forma que pobres y ricos pudieran acceder a disfrutar del mismo.

Esa pobreza social y económica de antaño se ha venido a rememorar durante la pandemia. Porque es conveniente que no olvidemos las colas del hambre en Cáritas y Cruz Roja; la pérdida de empleos y vidas; el retroceso en derechos y oportunidades; la pobreza intelectual y de pensamiento; las quiebras de pymes y demás empresas y el parón en seco del turismo. Una crisis sin precedentes propiciada por una pandemia para la que no estábamos preparados. Crisis solo amortiguada por la intervención de la ciencia, que ha sabido responder con rapidez al reto de sobreponernos a esta situación a través de las controvertidas vacunas. En este contexto, y después de más de dos años terribles de dificultades, lejos de ver al turismo como una oportunidad de progreso, algunos desean acabar de rematar al enfermo (nuestro turismo) aún convaleciente y herido de muerte, tras un dantesco escenario sin parangón. De este modo, algunos observamos con gran tristeza y cierta perplejidad cómo el turismo, que tantas bondades nos ha procurado, es acorralado para ser eliminado y reducido a la más mínima expresión, acabando también con su democratización.

De modo que, con los debidos respetos, quienes han propiciado una apresurada reforma de la Ley Turística Balear, presuntamente por cuestiones electoralistas, han dañado la paz social y el equilibrio que intentábamos construir armoniosamente entre dos posiciones contrapuestas, la turismofobia y la turismofilia. Al mismo tiempo, han desperdiciado la oportunidad de mejorar consensuadamente la ley, y han quebrado, gratuitamente, la necesaria coexistencia de dos modelos de entender la hotelería. Por un lado, el de las grandes cadenas y empresas y, por otro, el de los pequeños y medianos empresarios que representan el tejido productivo mayoritario y primordial de las Baleares.

Porque, siendo sinceros, estos últimos difícilmente sobrevivirán a la embestida que suponen las exigencias que marca la referida reforma de la Ley Turística. Ley que más bien podría venir a denominarse ‘ley hotelera’, por cuanto se limita a regular solo al sector hotelero, permitiendo que el intrusismo y la oferta ilegal sigan campando a sus anchas en las Baleares, generando más problemas de sostenibilidad medioambiental y de convivencia social.

Dicho lo cual, no me voy a limitar a denunciar la injusticia que ya he descrito, sino que hoy deseo fervientemente poner en valor al turismo como oportunidad de progreso y, al mismo tiempo, homenajear a su gente, a todas y cada una de las personas que forman parte de la cadena de valor de la industria turística. Todos ellos merecen nuestro respeto y admiración. Y por tanto, a ellos quiero dedicar, con sinceridad y aprecio, estas líneas, como un homenaje a la heroicidad y tesón que han demostrado ante las dificultades.

«El agradecimiento es la memoria del corazón» (Lao Tse)

Alicia Reina Escandell | Doctora en Turismo