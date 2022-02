Contrastes

A veces me pregunto si hemos llegado a ser una isla dentro del concepto isla. No es un acertijo, ni siquiera una adivinanza o refrán de nuestros mayores. Mientras en la península y archipiélagos andan viendo el telediario por si Rusia ataca a Ucrania o como, ayer, los ‘barones’ ponen precio a la cabeza de Casado al frente del Partido Popular. Un amigo restaurador ya está con su cabeza puesta en cómo y cuándo va abrir esta temporada. ¿Acaso antes de Semana Santa, antes que acabe el mes de marzo? Calculando cómo fueron las anteriores y si me apuran, con cierto aire conservador (no vaya a ser que nos equivoquemos) repetir el 21 que no fue nada malo pese a la pandemia. No es ajeno a todo lo que cuenta el telediario; especialmente a las consecuencias de una decisión unilateral de Putin y nos meta el miedo en el cuerpo (a él no) a los futuros clientes de todas las nacionalidades que se pueden abstener ante una crisis bélica y las consecuencias económicas derivadas. Pero si esto no sucede y en el PP se solucionan sus problemas con un congreso extraordinario en mayo.

La pandemia nos deja tranquilos con séptima ola incluida, alguna cepa nueva pero de low cost. Vamos que entramos en esa normalidad de mascarillas bajo el brazo y distancia a un abrazo rápido y sin insistencia (como el de un ex con final pactado y compartiendo custodia de los niños y el animal de compañía). Clientes adictos a Formentera y otros convencidos por el boca oreja de los adictos volverán a cambiar los billetes para Grecia o Croacia por Ibiza y ferri complementario a Formentera. No sea que el numerus clausus del amigo González nos deje en la otra orilla (siempre les quedarán las hierbas ibicencas, pero no es lo mismo). Esa muestra de trabajo de preparación que ya este final de febrero se ha instalado en la isla. Es el mejor síntoma de la necesidad de un sector prioritario de dejar de lado las malas influencias y centrarse en mantener una oferta turística atractiva que nos sitúe en las preferencias de los ciudadanos quienes pese a los malos augurios que se dejan entrever (a día de hoy) quieren seguir disfrutando de sus vacaciones con total normalidad. Con ese espíritu mi amigo me decía hoy (ayer para usted) «ya tengo las cartas en imprenta». A él los acontecimientos que se avecinan (buenos o malos) no le van a pillar desprevenido. Por si acaso no pasa nada... ya pueden venir. En Formentera está todo a punto.