Ocho años a peor

Con esta columna se cumplen cuatrocientos martes escribiendo sobre la realidad pitiusa; casi ocho años. Muchos afirman que la opinión política se ha convertido en un gallinero en el que articulistas y tertulianos, cada vez más presentes en las parrillas radiofónicas y televisivas, actúan como si estuviesen en la barra del bar o en un programa de comadreo. También hay quien dice que se opina de lo divino y lo humano, sin tener la más remota idea de la materia sobre la que se debate. Aunque el análisis en prensa constituye una realidad distinta, pues no te fuerza a improvisar y te concede tiempo suficiente para reflexionar y documentarte, a veces también nos equivocamos, pues nadie es infalible y, por ello, toca pedir perdón.

A lo largo de estas cuatrocientas columnas, echando la vista atrás hacia los asuntos deliberados, uno confirma lo que ya sospechaba desde el principio: que lanzar opiniones de manera regular, a menudo críticas, tan solo sirve como desahogo personal. La crítica empuja a algunos responsables políticos y empresariales a actuar con más disimulo y sofisticación, aunque manteniendo los objetivos de siempre. En Ibiza ni tan siquiera se aplica la máxima del gatopardismo, que proponía cambiarlo todo para que nada cambie. Nuestra evolución en estos últimos tiempos es una línea recta cuesta abajo, sin picos ni valles.

Desde un punto de vista general, en estos ocho años Ibiza ha ido descaradamente a peor. Ninguno de los grandes problemas se han resuelto o encarrilado convenientemente. Existe un miedo atroz al cambio, a pesar de la infinidad de evidencias que nos empujan a él. Los grandes lastres para el futuro de Ibiza pueden resumirse en tres: saturación, exceso de especulación y desnaturalización.

Hoy, sin duda, los percibimos con mayor intensidad que en 2014, incluso a pesar de la pandemia, que potencialmente iba a cambiarlo todo y ha acabado acelerando estos procesos. Durante la próxima temporada, tendremos ocasión de comprobarlo. Es cierto que hay que hacer caja para recuperarnos y sobrevivir, pero también es imprescindible mirar en serio al futuro y reservar recursos para las generaciones venideras, que de algo tendrán que vivir. Aunque sea de perogrullo, la visión a largo plazo se ignora sistemáticamente.

Podríamos escribir un artículo, incluso un libro entero, sobre las muchas cuestiones en las que claramente hemos empeorado: empobrecimiento de la población, concentración de la riqueza en unos pocos, crisis de la vivienda, situación ambiental, agotamiento de los recursos… Sin embargo, conviene centrarse en estos tres problemas porque resumen todos los anteriores y muchos más. El primero, la saturación, se acrecienta cada año que pasa. No solo la padecen los residentes, sino también los turistas, que en muchos casos se marchan asqueados de esta Ibiza tan alejada de la imagen de paraíso. Ruido por todas partes, atascos, muchedumbres en las playas, en los acantilados de la puesta de sol…

La palabra decrecimiento produce terror, cuando debería inspirar las políticas turísticas. Dejando al margen el decrecimiento, es que ni tan siquiera se implantan medidas para frenar en serio el crecimiento. Ello, a pesar de que solo podemos seguir incrementando las cifras de actividad a base de convertir el sector residencial en alojamiento encubierto. Si cada vez hay menos casas para vivir, ¿dónde pernoctarán todos esos trabajadores que tienen que venir a cubrir la nueva demanda? El contrasentido es apabullante.

La saturación está directamente relacionada con el segundo dilema, la especulación excesiva, que empuja a obtener un beneficio hasta del último recodo de isla. Este desmadre atrae a la fiesta a una bandada de codiciosos foráneos, como los fondos de inversión y las multinacionales, que han multiplicado el ritmo en el que familias y empresas ibicencas se deshacen de sus propiedades, ante las apabullantes ofertas con que les tientan. Lógicamente, para recuperar estas inversiones desmedidas, dichas compañías únicamente pueden apostar por seguir saturando la isla, convirtiendo territorios que antes tenían una actividad particular en nuevos focos de saturación. Como ejemplo, las party villas, los beach clubs, etcétera. Y lo peor es que algunos empresarios locales han acabado subiéndose al carro.

Tanto la saturación como la especulación exacerbada nos conducen a la desnaturalización, el tercer dilema. Los turistas reincidentes y los ibicencos pueden soportar los atascos y el follón de la temporada, siempre que puedan refugiarse en su chiringuito de siempre. Sin embargo, cada vez más negocios se transforman en locales de cartón piedra, donde desaparece la atmósfera multicultural, desenfadada y alegre que siempre nos ha caracterizado. Nos estamos volviendo irreconocibles.

En estos ocho años, no hemos dado un solo paso tangible y prometedor que aporte luz a estos problemas. La máxima de que el ser humano tiende hacia su propia autodestrucción siempre me había parecido exagerada. Ahora ya no me plantea dudas. Tal vez no sea así en todo el mundo, pero, desde luego, en Ibiza sí.

@xescuprats