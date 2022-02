Ibiza y Formentera no son Menorca. Esta obviedad, en Mallorca, no les entra en la cabeza. Para los capitostes de esa entelequia llamada Balears, da igual si son azules o rojos o estampado tye-dye, las Pitiusas son equiparables a Menorca. Da igual que tengamos un 71% más de población. Y que la presión humana durante el verano no sea comparable. Da igual que aportemos más a la hucha de la Comunitat. Eso, en Mallorca, importa un comino. Menorca y Ibiza y Formentera son esas islas de la periferia marítima de la Comunitat. Los arrabales de Mallorca. Esos ciudadanos a los que se reparten unas migajas por las que no vale la pena mirar al detalle los números. Y todo ello sin que, durante legislaturas y legislaturas, los integrantes pitiusos del Govern hagan absolutamente nada. Es tocar un sillón en Palma y se olvidan de que aquellos por los que tienen que luchar están al sur del Caló des Màrmol. Las víctimas del último maltrato del Govern: los enfermos de cáncer. Cuatro oncólogos en Menorca y tres y medio (que estén todos es una utopía) para Ibiza y Formentera (68.000 habitantes más, no lo olviden). Y ningún pitiuso en el Ejecutivo presionando para que se tomen medidas: enviar pacientes a otras islas, que vengan oncólogos, derivar a la privada... ¿Mallorca nos hace luz de gas? ¿Nos toma por el pito del sereno? ¿Nos roba?