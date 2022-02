Víctimas de la pandemia

Los medios de comunicación recogen la noticia que en lo que va de año en las Pitiüsas ha fallecido una persona con covid cada dos días. Es muy importante dejar claro que no es lo mismo fallecer con covid, que fallecer por covid. La consecuencia del fallecimiento no es el covid, sino más bien otras patologías que el covid ha acompañado.

Mi duda es, ¿cuánta gente habrá fallecido de cáncer en lo que llevamos de año? ¿Cuántas otras patologías están menguando la salud y no nos lo informan machaconamente cada día? Ciertamente el covid se contagia más fácilmente que otras enfermedades, pero, con la vacunación, no es más peligroso, y creo que no produce más fallecimientos que otras enfermedades.

Estos días, también en prensa, leemos la necesidad de más oncólogos en nuestras islas y de su continuidad. Enfermos de cáncer han escrito una carta a los responsables de sanidad de nuestra comunidad autónoma planteando la problemática que están viviendo. Piden más recursos y plantean la discriminación que están viviendo los pacientes de cáncer.

Por otro lado, en la misma carta, están alabando la loable tarea y la profesionalidad de los médicos y enfermeras que les atienden en estas condiciones. Sí, ciertamente el personal sanitario, son héroes, porque la Administración no pone todos los recursos necesarios para poder atender a las personas que sufren diferentes patologías.

Ante la deficiencia de las administraciones públicas, nuestra labor, como ciudadanos, es la de recordarles cuáles son las necesidades que padecen nuestros enfermos.

Seguramente detrás de la falta de facultativos en nuestras islas esté el gran problema de tantas personas. El problema de la escasez y los precios de la vivienda que dificulta que muchos especialistas del mundo de la sanidad, y de otros sectores, quieran quedarse a vivir y, por tanto, a trabajar en estas islas.

Iniciamos una nueva temporada y ya se pone en nuestro conocimiento el problema que muchas empresas van a tener para poder contratar personal por que no encuentran vivienda. El pez que se come la cola.