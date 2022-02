Ibiza y Formentera cuentan con el mismo número de oncólogos que Menorca, cuatro, pese a que las Pitiusas tienen un 71% más de población. Mientras que en Menorca hay un oncólogo por cada 24.000 habitantes, en las Pitiusas hay uno por cada 47.000: esto supone que, en relación con el número de residentes, es como si Menorca tuviera el doble de especialistas que Ibiza y Formentera. Una desproporción que no tiene ninguna explicación, más allá de un desigual e injusto reparto de recursos entre las islas por parte de la conselleria de Salud y el Ib-Salut. La situación en las Pitiusas se complica aún más porque uno de los cuatro oncólogos trabaja solo a media jornada, por lo que en la práctica el Hospital Can Misses dispone de 3,5 especialistas. Tras unos meses en los que bajas y vacaciones mermaron aún más el servicio, que algunos días llegó a contar con un único oncólogo operativo, ahora ya se han reincorporado todos a sus puestos; sin embargo, uno de los especialistas ha anunciado su marcha en marzo en sus redes sociales y a algunos pacientes, lo que puede ocasionar nuevos problemas en la atención a los enfermos si la plaza vacante no se cubre de inmediato.

Precisamente una mujer con cáncer ha escrito una carta a la consellera de Salud, Patricia Gómez, en la que le pide explicaciones por el «desigual e ineficaz» reparto de los recursos sanitarios entre las islas, y en la que denuncia la discriminación que sufren los pacientes pitiusos con respecto a las otras islas. En pocas horas, la carta había recabado decenas de firmas. La situación es muy preocupante, pues tiene una traducción directa en retrasos en los tratamientos, revisiones, pruebas y entrega de resultados a personas que sufren una enfermedad ante la que no se puede perder el tiempo, y que sufren angustia y a menudo, desesperación.

El Govern balear tiene la obligación de garantizar un reparto justo y equitativo de los recursos sanitarios entre las islas, y de evitar la discriminación de los habitantes de una isla con respecto a otras. Si no hay suficientes oncólogos por las circunstancias que sea (bajas, vacaciones o porque no se encuentra a un especialista para cubrir una plaza) la solución no puede ser que los pacientes sufran las consecuencias. Que se tengan que ir del hospital sin someterse a un tratamiento porque en el servicio no dan abasto, y que deba regresar al día siguiente, como ha ocurrido. Que vean con angustia cómo sus revisiones y pruebas se retrasan. Son los gestores políticos los que deben buscar soluciones de forma rápida y eficaz, como que se desplacen oncólogos de otros hospitales a Ibiza, o incluso que algunos pacientes vayan a Palma al especialista. Hasta ahora, los responsables de la sanidad pitiusa y balear se han limitado a esperar a que todo vuelva a su cauce de forma natural, es decir, que acabaran las vacaciones y bajas de los especialistas, mientras los pacientes sufrían un intolerable deterioro de la atención que recibían.

El Área de Salud pitiusa ha reiterado que está previsto contar con un quinto oncólogo para Ibiza, tal y como ya se había anunciado. Pero para que las Pitiusas estuvieran equiparadas en número de oncólogos en relación a su población, el Hospital Can Misses debería contar con entre cinco y seis oncólogos (5,3) y el menorquín Mateu Orfila con tres (3,1). Por tanto, la conselleria de Salud debe garantizar que ese quinto oncólogo se incorpore cuanto antes al servicio, porque incluso con este especialista, el departamento no llegará al mínimo que debería tener. Un enfermo con cáncer no puede ser penalizado por vivir en Ibiza o Formentera. El Govern debe solucionar el problema de oncología en Can Misses cuanto antes.

DIARIO DE IBIZA