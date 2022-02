Ara cal el somriure ample -somriures d’una nit d’estiu com diria tal volta Ingmar Bergman- l’expressió alegre i feliç, la satisfacció oberta a la clara llum d’un mig dia de l’estiu. Rere els temps de panorama, el turístic, que semblava anar a la perdició fins abocar-se per precipis de ruïna i desastres. Tot canvia i les coses també. Superat gairebé el febrer de fred i de neu amb poc fred i neu a les illes francament escassa, març ja sona a musica de discoteca a tot rompre, gin-tònic, sonoritat espectacular i tribus arribades de qualsevol punt geogràfic del món a l’inici d’una llarga dansa que és perllongarà fins a final de l’octubre. O possiblement encara més, que després de la sequera l’abstinència ens ha deixat al límit de la desesperació. Hotels i derivats oberts de pinta en ample olor, d’aigua de piscina escampada per tot arreu.

¿Dos anys de merda han servit per el començament d’una reflexió sobre la invasió humana que se’ns acosta?. Suposo que no. Aleshores Pedro Saura president de Paradores de España a les pàgines de ‘El país’ incideix en el tema i analitza la cosa mentre mira inquiet el futur. «En esencia, el cambio implica adaptar la industria turística a un nuevo escenario donde las motivaciones de los viajeros, cada vez más sensibilizados con la protección del medioambiente y el cambio climático...».. Perquè la realitat una vega més estirà fora de tot sentit comú i lluny, molt lluny de la racionalitat. Dos anys, dos temporades turístiques diguem que irregulars no han servit per a res. Tot com es feia abans. I per liquidar aquesta humilíssima crònica les paraules de B. Jones pinchadiscos a Ibiza. «Los clubs y la noche de Ibiza dan de comer a muchas familias y la isla necesita volver a la vida...”. Magnífic senyoreta Jones, magnífic, gràcies a vostè un servidor i la meva família podrà menjar calent cada dia. Ibiza 2022, somriures d’una nit d’estiu.