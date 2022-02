Por favor, cuando puedas, llámame. Te espero desde el viernes. Yo te llamé, como me pediste que hiciera en cuanto me hicieran los análisis de sangre (me dejaron la vena izquierda hecha un Cristo, por cierto). El primer día telefoneé varias veces, hasta que a la cuarta lo cogiste: Ahora no puedo, luego te llamo, dijiste. Esperé, confiado, pero nada. Al día siguiente insistí. No hubo manera de que descolgaras, supongo que porque estás, como todas las enfermeras, saturada de trabajo. Lo entiendo. Estoy seguro de que como yo los hay a decenas, que no dais abasto para atendernos. Por eso llamé a la centralita del hospital Can Misses, para dejarte el recado de que seguía a la espera y que te pusieras en contacto cuando pudieras, sin prisas, pero una compañera tuya me dijo que no podía dejar mensajes a nadie, que se lo dijera a los de Atención al Cliente. Pues pásame, por favor. Pero cada vez que lo intentaba, al cabo de unos segundos se cortaba la comunicación. No ha sido posible contactar con ese teléfono. Inténtelo más tarde, decía el mensaje grabado. Volví a probar, y lo mismo. Llamé dos veces más. Igual. Desistí. He dejado de llamar. No puedo pasar el día colgado al teléfono. Sólo me queda confiar en ti y en que no te olvides de mí. Te espero.