Me pregunto dónde está la corona

Puede que tengamos por un tema menor lo que aquí comento, pero descubre una manera de hacer que no es la deseable, particularmente cuando se trata de una cuestión de sensibilidad y sentido común que debería preocupar y ocupar a quienes en el Consell deben vigilar por nuestro Patrimonio. Se trata de la desaparecida corona de bronce que, al pie de nuestro principal monumento, formaba parte del grupo escultórico que Eduard B. Alentorn dedicó a Vara de Rey. Y no es que me importe un pimiento la gesta del general, que no tiene más relación con la isla que haber nacido aquí por casualidad. La cuestión es que, el monumento, en sí mismo, es uno de los mayores y mejores trabajos del escultor, que en ciudades como Barcelona ha dejado una huella significativa en la catedral, fachada y cimborrio que coronan 4 ángeles, una Santa Elena colosal, algunas figuras del monumento a Colón, la Santa Eulària del Pla de boqueria, la Venus del Parque de la Ciudadela, fuentes públicas, etc.

Lo que vengo a decir es que Alentorn es un escultor relevante y que el monumento a Vara de Rey, con cuatro soberbias figuras, por fortuna para nosotros, es uno de sus trabajos más ambiciosos y mejor ejecutados, razón sobrada para que tenga el mantenimiento que merece. Hace algunos años, ya se eliminaron los pilones de bronce y las cadenas que rodeaban el monumento –hecho que no cuestiono porque supongo que fue un añadido que no formaba parte de la escultura-, pero lo que no es admisible es eliminar un elemento que era parte del relato escultórico. Creo recordar que la corona se retiró porque alguna gamberrada la había dañado y que, en su momento, se guardó en algún almacén del consistorio, cabe suponer que para restaurarla y reponerla, cosa que no se ha hecho. De esto hace ya muchos años y, por lo que se ve, alguien decidió que bien está como está. Es un error y debería corregirse. No hacerlo es una señal de manifiesta indolencia.