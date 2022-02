He perdido las gafas. Un columnista, según Raúl del Pozo «un reportero cansado», ha de dar también noticias. He ahí la mía. Fresca, contundente, corta, contrastada: he perdido las gafas. Fue ayer. De pronto, ese rebuscar en chaqueta y bolsillos, ese no están, ese dónde las habré puesto. El brinquito en el corazón. La memoria que comienza a batir alas, la jornada que se repasa mentalmente y resignadamente la conclusión: me las dejé en el bar. Decía Manuel Alcántara: «Me he dejado la vida en los periódicos, pero en algún sitio había que dejársela». Yo no piso ya mucho los bares, pero me dejo cosas en ellos; a lo largo de la vida tal vez decenas de gafas. También un considerable dinero, algún abrigo, un jersey, papeles, libros. En los bares encuentras amistad y pierdes documentos. También he olvidado cosas en taxis, ambulatorios y hasta una vez una bufanda en una sucursal bancaria. Los empleados no daban crédito. O sea, lo habitual. No conseguí el crédito pero ellos obtuvieron una bufanda. Así suelen ser las trasacciones con los bancos, ahora que si eres joven te putean y si eres viejo no te atienden. Siempre pierdes. Incluido el tiempo, que también lo pierdes mucho. «Eso, caballero hágalo en el cajero», te dicen.

En el cajero hay cola y en el cajero no te aclaras salvo para sacar dinero. Que no tienes. El hombre precavido que pierde gafas las compra baratas, pero así no hay industria de gafas que sobreviva. Los fabricantes de gafas no lo ven claro e insisten en que han de ser buenas, incluso si son de sol. O sea, caras. perder las gafas es mejor que perder la cartera, dado que en esta se alojan numerosos documentos cuya renovación constituye un engorro. Las gafas no se renuevan. Se compra uno otras. Tal vez sea un mensaje del destino y se haga necesario adquirir una de vivos colores que nos aporte un toque juvenil. Del toque juvenil a dar el cante con más años que el rodapie de Altamira hay una delgada línea. Las delgadas líneas no engordan pero nadie les pregunta el secreto de su esbeltez. O a lo mejor las vemos siempre delgadas porque no tenemos gafas adecuadas. Yo le tenía un cariño verdadero a mis gafas, cuya marca lucía orgullosa en uno de los cristales. Ahora tal vez las lleve alguien. El que se la encontró. Un comerciante filatélico, una directiva vinícola, un amo de casa, un deportista o un jubilado que las encontrara en la barra luego de atizarse un vaso de vino. Mirará a través de los cristales que yo he mirado. Con mis mismos prejuicios, reflejando mis mismos temores, esquivando el mismo sol que yo. Un sol que para mí ahora será inclemente si no compro otras. Pide paso la primavera. Se ve.