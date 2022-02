En la mesa

Aún hay margen. La puerta de la diplomacia no se ha cerrado de un portazo. Para EEUU, Rusia está a punto de invadir Ucrania. No es eso lo que afirman otras partes. Oímos los tambores de guerra a través de las pantallas. Me pregunto cómo se vive al otro lado. Cómo miras a tu alrededor y te preguntas hasta qué punto resistirá. La comida, el agua, los objetos… los rostros. Enfrentarte a una cuenta atrás que quizá te convierta en uno de los ‘otros’. De los sin nada. Recordar ahora esas imágenes de desesperados, de familias tratando de alcanzar una frontera, de golpes, botes de humo… Repasarlas, pero colocándote ahí, empapado en sudor helado, extenuado, sin refugio, dispuesto a todo, perdido en la nada.

¿Cómo se leen las noticias desde el otro lado? Cada titular, cada amenaza, cada bravata. Contemplar esa larga mesa del Kremlin y pensar que todo está ahí, tu vida convertida en una minúscula pieza al lado de cientos de miles de minúsculas piezas más. Y ahora miran a un alfil, y ahora a una torre, y ya están estudiando, planeando jugadas, qué ganaría cada uno, qué perdería. Y tú ahí, sabiendo que tu peón será barrido en cualquier movimiento. Arrojado a la nada. Que no, que no empiece el juego.