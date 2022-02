En la grieta profunda

La brecha digital interesa por la parte operativa pero importa por todo lo excluido de las grandes tendencias en el universo digital. En internet y en streaming está todo al alcance de la mano, pero no de la vista. Los soportes nuevos favorecen los contenidos nuevos a usuarios nuevos. Interesa lo digital, pero importa la brecha y nunca fue tan abismal. El cambio de formato expulsa contenidos nacidos analógicos y hace que la biblioteca que antes se heredaba, ahora la recoja el chamarilero.

‘La misteriosa llama de la reina Loana’ es una novela en la que Umberto Eco repasa la cultura de su infancia en los años de Mussolini. Sus referencias de alta cultura y de plebeyas artes están al alcance de un lector español 30 años menor crecido en el franquismo. Esto ya no pasa ahora. No es que los jóvenes no quieran ver cine mudo es que no ven películas en blanco y negro. Explicarles que el western es un contenedor de toda la dramática no les convencerá de asomarse siquiera a una película en la que haya un Colt 45 o un Winchester 73, una galopada polvorienta o un saloon humeante. No es un reproche, es una constatación.

Todo ello nos tiene de funeral por las palabras moribundas, explicando a partir del digesto ‘Cuéntame’ que las cosas no eran tan así como dice Antonio Alcántara, encontrándonos en los covers de los chicos de ‘Operación Triunfo’ con matices, buscando las diferencias en los remakes y los parecidos en los reboots.

Por eso es tan raro que alguien joven como Santiago Abascal sea tan antiguo como para hablarle a su electorado de Castilla la Vieja, un contenido del bachiller antiguo, anterior al BUP. No lo recuerda gente jubilable, no lo conocieron los millenials y a la generación Z se lo tiene que traducir como Castilla la Boomer. Lo mismo sucedió con su chiste de apellidos, de que España prefiere gallardos a rufianes (por su candidato Juan García-Gallardo y por Gabriel Rufián, de ERC) que remite a una prosa de ‘El guerrero del antifaz’, anterior al capitán Trueno, a Alatriste y a Águila Roja por no dejar la capa española ni la espada toledana.