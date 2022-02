Carmona vs. Cardona

Siempre he bromeado con que con solo cambiar una letra de mi apellido podría pasar como oriunda de la isla. Aunque mi acento no engaña a nadie. La semana pasada me presenté al examen oral de catalán que convoca el Govern. Estaba nerviosa, nada que ver con la tranquilidad del ejercicio escrito. En la prueba oral hay dos intervenciones individuales y una en pareja donde se plantea un tema o situación cotidiana sobre la que conversar. Y allí estaba yo frente a mi compañera de examen, tocaya que además se apellidaba Cardona. Era ibicenca y hablaba catalán con la seguridad de la que yo carecía. «Perdre pes», enunció la examinadora. «Qué carajo es eso», pensé. «No entenc», dije. Leído parece obvio, enunciado con mascarilla y sin contexto me sonaba a chino mandarín. Con las siguientes palabras que enunció la examinadora conseguí descifrar el tema y desarrollé mi parte del debate en el que debía defender las dietas radicales para perder peso con mis cuatro palabras bien sabidas sin salirme mucho para no patinar y dando vueltas como una peonza sobre la misma idea. Entonces llegó el turno de la ibicenca que me barrió con sus argumentos bien expuestos y expresados. «¿Vols contestar?», me dijo la examinadora. «Sí» contesté tímidamente sabiéndome ya tocada y hundida.