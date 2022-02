La peor generación

Charlando con gente de mi generación -los nacidos entre finales de los 60 y principios de los 80- percibo una aversión constante hacia los jóvenes. Que si son de cristal, que si no tienen valores, que si no conocen el esfuerzo, que si la música que escuchan apesta. Resulta curioso que esta crítica provenga de una generación -la que se conoció como ‘X’- que presenta un bagaje lamentable. La mediocridad de los políticos de nuestra edad -que son los que ocupan ahora los puestos de poder- es nuestro reflejo perfecto. Nos dieron la Transición hecha, crecimos con el llamado ‘fin de las ideologías’, nuestra formación se basó únicamente en el cinismo, nuestra trayectoria vital es un fracaso y sólo nos ha hecho más infelices, y cuando con la crisis de los cuarenta y la actual crisis social hemos tenido que volver a abrir la mochila de los principios, nos hemos convertido en unos seres agresivamente reaccionarios, sacando los colmillos para proteger nuestros escasos privilegios. No solo no dejamos nada bueno, sino además nos atrevemos a juzgar a los jóvenes, sus ropas, sus aficiones, sus opiniones o sus disidencias. No lo queremos admitir, pero ellos son mejores que nosotros. Lo mejor que podríamos hacer es cederles el testigo, echarnos a un lado y desaparecer.