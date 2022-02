Justicia imperfecta

Escribir sobre asuntos judiciales siempre entraña un peligro añadido para los escribidores y es fruto de nuestra ignorancia sobre cuestiones jurídicas, especialmente en lo que al Derecho Procesal o la interpretación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se refiere. No voy a pronunciarme sobre algo que conozco de soslayo, si bien es cierto que he oído contar esta historia unas cuantas veces a uno de sus protagonistas directos porque forma parte de su ADN. Los hechos son sobradamente conocidos por la sociedad de Formentera porque en su día y a lo largo de todo el proceso jurídico y ciudadano llenó espacios en los medios de comunicación locales. Hoy se pide, consecuencia de la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, la apertura de un juicio oral y una fianza con cifras de vértigo, por el incumpliendo de la sentencia aludida. Eso es lo que he leído en el escrito de acusación. Desconozco por qué vericuetos legales (que los debe haber) se ha llegado hasta aquí. Pero por lo que a mí y algunas de las personas que he hablado antes de escribir estas líneas respecta, la parte esencial de esa sentencia se cumplió el mes de noviembre de 2012 cuando se procedió a la demolición del objeto de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, la otra parte donde se alude a la restitución de la situación original se entiende que el “mal” ya estaba hecho desde el momento en que se procedió “irregularmente” según el Tribunal Superior de Justicia de Baleares a la demolición de la casa payesa que ocupaba dicho terreno. El sentido común me dice que nadie ha conservado los elementos que en su día (quizás hace más de 150 años) conformaron aquel edificio. Lo cual imposibilita la restitución del ‘original’. De ahí nace la confusión sobre la oportunidad de esta acción de la justicia sobre cuatro personas que en su día ocupaban cargos de responsabilidad administrativa en el Consell de Formentera.

No entiendo, desde el punto de vista ciudadano y por lo tanto opinable, que algo que como sociedad se ha dado carpetazo y a otra cosa mariposa, se retome por la obstinación de una persona, que utiliza las vías que le permite la legislación vigente, con sentido o sin él, para socavar la fama de personas a las que su acción política llevó a cumplir (aunque a regañadientes, porque a su juicio era ya un atropello) una sentencia de la propia justicia sobre unos hechos de los que no eran responsables. Intento suponer que hasta aquí ha llegado el tema. ¿Pero quién restituye el mal causado a estas cuatro personas?