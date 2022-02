Don Pepe Centre, año y medio...

No es que me parezcan mal algunas de las propuestas del equipo de gobierno de Sant Josep para dar solución a problemas del municipio, unos enquistados, otros sobrevenidos, sino todo lo contrario. Pero sí quisiera comentar que aparentemente empieza a ser costumbre de los alcaldes socialistas de Sant Josep oponerse o no comentar mis propuestas de solución para estos problemas y, tras guardarlas en un cajón por lo general año y medio, presentarlas a bombo y platillo como novedosas nunca antes realizadas.

Al efecto de poner al lector en antecedentes, quiero recordar, por ejemplo, el novedoso proyecto de balizamiento de playas realizado el pasado verano para evitar los fondeos ilegales y que, curiosamente, es idéntico al que propuse, mediante moción al pleno denegada por todos los partidos, en septiembre de 2019, un año y medio antes. Ahora, poco más un año y medio después de celebrada la Junta de Portavoces donde el anterior alcalde, ahora conseller, nos dio a conocer los detalles del desalojo del primer edificio de los Apartamentos Don Pepe (4 de junio de 2020), en el que comentó el no saber cómo actuar ante semejante problema, resulta que aparece la noticia de que desde ayuntamiento y Govern balear se les plantea a los propietarios la posibilidad de efectuar una «operación inmobiliaria» donde la clave es la recuperación de la zona del parque que ocupan estos edificios. ¡Ah, caray! ¡Qué casualidad! El mismo día 4 de junio de 2020 le comenté a Josep Marí Ribas que la única solución que yo veía en ese momento es que «el Govern construyera nuevas viviendas para los propietarios a cambio de demoler los edificios con la base argumental de que se realiza un esponjamiento medioambiental» y que «sin la intervención del Govern balear no le veía solución». Así, de paso, hacer la primera inversión en la olvidada zona del Parque al norte de la cabecera de pista del aeropuerto. En definitiva y para que lo entiendan, la propuesta no tiene nada de novedosa, es hacer un «Don Pepe Centre» (sistema que bien conoce el Sr. Conseller de vivienda) con las ayudas correspondientes, donde el terreno en vez de dedicarse a edificios urbanos y aparcamientos se destina a la recuperación de un espacio medioambientalmente ahora protegido, lo único que quedó pendiente, que parece que han resuelto, es ultimar los detalles legales para llevarlo a la práctica. Como se suele decir, bien está lo que bien acaba, si es que realmente acaba. Nos enorgullece y anima a continuar el que las propuestas de Alternativa Insular sirvan para iluminar a quienes tienen la autoridad para solucionar los problemas de nuestro municipio. No se preocupen señores y señoras del PSOE, nos conformamos con que se solucionen los problemas, les regalamos las medallas. Cosa distinta es el hecho de que, aun teniendo la conocida propuesta al problema, la demoren por motivos políticos buscando «otras» soluciones, no teniendo para ello reparo alguno en mantener en vilo y preocupados a los afectados nada menos que durante mas un año y medio. Cago en l’ou! Vicent Torres (Vicent Jordi) | Presidente Alternativa Insular