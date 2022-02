Benimussa, el golf y el fantasma de Bowie

Hace unos días me desperté con la melodía de ‘Life on Mars?’ de David Bowie dándome vueltas sin parar en la cabeza, una canción en la que, por cierto, cita a Ibiza: «See the mice and their million hordes, from Ibiza to the Norfolk broads». Así que aprovechando que tenía el día libre me fui a dar mi tradicional paseo por Benimussa escuchando del tirón el disco en que publicó esa maravilla, ‘Hunky Dory’, y ya de paso ‘Diamond Dogs’ y ‘Ziggy Stardust’. El primer lustro de los 70 de Bowie es monumental, aunque solo con el tiempo he entendido esos elepés llenos de cuerdas, vientos, pianos y falsetes. Mientras caminaba en la absoluta soledad de ese valle en un lunes por la mañana recordé que hace no mucho había un proyecto para convertir todos esos terrenos, hoy esponjados de flores amarillas que le hacen la competencia a las blancas de los almendros, en un campo de golf, que acabaría con una de las zonas más bellas de la isla. Y, no sé por qué, me vino a la cabeza una foto de Bowie de esos primeros 70 en un campo de golf y vestido de golfista interestelar, aunque no sé si nunca llegó a darle a la pelotita. Y me alegré de que en Benimussa hoy solo juegue al golf el fantasma, mi fantasma, de Bowie.