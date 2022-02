Los atropellosde la banca

Estas últimas semanas, en las que los grandes bancos del país han hecho balance y presumido de los extraordinarios beneficios obtenidos a lo largo de 2021, que en algunos casos cuadruplican los generados en el ejercicio anterior, uno no puede evitar que se le revuelvan las tripas. Con todo lo que hemos visto en los últimos años, afirmar que la actitud y los protocolos que aplican los banqueros denotan una absoluta falta de escrúpulos, constituye una perogrullada. Sin embargo, también resulta incontestable que, en estos últimos tiempos, la concentración de abusos y agravios a los clientes está alcanzando unas cotas sin parangón.

Cabe recordar que algunas entidades bancarias fueron rescatadas con fondos públicos, un dinero de todos que no han devuelto. En este contexto, ahora se permitan el lujo de jactarse de sus resultados mientras echan el cierre a cientos de sucursales y dan la patada a miles de trabajadores, engordando las cifras del paro y recortando progresi-vamente la calidad del servicio que prestan a sus clientes. Como ejemplo, tenemos las comisiones de servicio, que incrementan continuamente y otros cambios unilaterales de condiciones, que además pactan entre ellos porque prácticamente las aplican al unísono. Inexplicablemente, las instituciones que los supervisan, que en una situación de libre competencia deberían evitar estos abusos, se lo permiten.

En solo diez años, han cerrado la mitad de las sucursales del país y 100.000 trabajadores, que es una auténtica barbaridad, se han quedado sin trabajo. Solo en 2021, el mismo año en que registran cifras récord, con miles de millones de beneficios, han sido despedidos más de 12.000 empleados y han desaparecido 3.000 oficinas bancarias. En Ibiza, atendiendo a la proporcionalidad de su población, ha ocurrido más o menos lo mismo.

Vivimos en una sociedad que nos obliga a operar con los bancos. Sin tener una cuenta corriente resulta imposible cobrar una nómina, pagar la luz y el teléfono o abonar los impuestos. No tenemos otra salida que gestionar nuestro dinero y nuestra vida económica a través de los bancos, pese a que nos maltratan. Un familiar muy cercano, ya anciano y que no se entiende bien con la tecnología, tiene pesadillas por las noches por la nula atención y paciencia que le dispensan los empleados de su banco. Siente que no tiene plena libertad de acceso a su dinero y que la posibilidad de extraerlo, transferirlo o ingresarlo depende del humor del empleado de turno o de las últimas directrices que le hayan dado sus jefes.

En estos tiempos aciagos, mientras la población se empobrece velozmente, los bancos, decíamos, se dedican a aplicar unas comisiones abusivas, que más o menos sortean quienes cobran una nómina o el paro, pero que se multiplican para quienes se quedan sin una entrada de dinero fija, como por ejemplo los parados de larga duración. No importa tu coyuntura. Si no tienes ingresos fijos, te someten a un régimen de comisio-nes de mantenimiento mucho más duro que antes. Sin piedad. Y no hace falta recordar todo lo que ha ocurrido con los desahucios.

Tras las oportunas fusiones, las oficinas bancarias se cierran una tras otra. Una de las más importantes entidades bancarias cierra cinco en la isla, pese a haber obtenido más de 5.000 millones netos el año pasado. Barrios y pueblos se quedan sin servicio en todo el país y los ancianos, a los que encima no hacen caso, tienen que recorrer kilómetros para conseguir lo mismo que antes lograban en un instante. Qué razón tiene este médico jubilado llamado Carlos San Juan, que ha recogido 600.000 firmas para protestar por el trato que la banca dispensa a sus clientes mayores, mediante una campaña bautizada «soy mayor, no idiota», que ha logrado avergonzarles.

Resulta insultante tener que escuchar cómo se regodean en las supuestas excelencias de su gestión, cuando ésta, en esencia, consiste en enriquecerse a costa de sangrar a los ciudadanos, incluso a costa de vender productos tóxicos a los confiados y a los ignorantes. Y cuando vienen mal dadas, también nosotros pagamos la cuenta. Ahora, cuando su atención al cliente alcanza la cumbre del despropósito, anuncian un protocolo para ayudar a los mayores en sus operaciones bancarias, como darles prioridad en las colas, un servicio de atención telefónico exclusivo o simplificar las aplicaciones digitales, para que ellos también las usen.

Escuchándoles, reímos por no llorar. El día que irrumpa una banca verdaderamente ética, que atienda bien a los clientes, no les cobre por respirar y que en vez de ganar 5.000 millones se conforme con 500, no les quedará un solo cliente. Y lo tendrán merecido.

@xescuprats