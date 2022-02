No quiero morir en una residencia

Me gusta tanto vivir que me encantaría hacerlo por los siglos de los siglos. Con buena salud y rodeada de los míos. Desearía estar con quienes quiero y hacer lo que me gusta infinitamente. Que el físico y lo psíquico me acompañaran durante largo tiempo. Que no existiesen el deterioro ni la decrepitud.

Como sé que mi anhelo es imposible, me contento ansiando que mis personas importantes y yo misma tengamos una vida larga, plena, satisfactoria y saludable. Si pudiera elegir, desearía seguir cocinando y reuniendo a los míos alrededor de una mesa durante décadas y más décadas. Con un buen vino y una conversación. Ojalá pueda seguir disfrutando de la lectura. Me gustaría tener capacidad para seguir moviéndome y aprendiendo. Un idioma, a dibujar, a bailar, a tocar un instrumento, a coser o a hacer macramé. Y, si no tuviera la capacidad para elegir qué aprender o cómo moverme, agradecería que alguien cercano me ayudase a seguir activando las neuronas y movilizando el físico. Me encantaría que lo que digo y hago interesa a quienes son importantes para mí. Querría seguir viendo a mis amigos, dar un paseo y sentirme acompañada. Seguir riéndome de mí misma y sería maravilloso percibirme respetada, que no me hablasen como si fuera una niña pequeña y que, más allá de las arrugas y colgajos, las personas que no me conocen supieran ver mi esencia. Me sentiría muy afortunada si, a pesar de los años y de los achaques, pudiera seguir viviendo en mi casa y gestionando mi despensa. Con mis fotos, mis libros, mi sofá, mi cafetera, mis perfumes, mis infusiones, mis ollas, mis sábanas, mi ducha, mi cama, mis platos, mi nevera, mi televisión, mi mando a distancia, mis cuadros, mis películas o mi ropa. ¡Ah, mi ropa! Ojalá pueda ir siempre bien vestida, limpia y aseada. Ojalá se respeten mis gustos musicales y manías. Sí, ésas que pasan por dormir con una camiseta de algodón, en el lado derecho de la cama, usar ropa interior blanca y llevar zapatillas deportivas.

Cuando me vuelva mayor, muy mayor, no quiero que nadie me imponga la hora a la que tengo que levantarme, desayunar, cenar e irme a dormir. No quiero dejar de comer unos huevos fritos, beber gazpacho o disfrutar de un par de pastillas de chocolate, si me da el antojo. No quiero que me obliguen a estar delante de una televisión en la que proyectan un culebrón infame ni que me asignen a una compañera de habitación a quien no he elegido. Ruego que no me pongan un paquete, porque es más cómodo que llevarme al baño periódicamente, que no laven mi cuerpo y genitales personas a quienes no conozco y que no me aten a una silla, si me agito.

Cuando me vuelva mayor, muy mayor, permitan que siga en mi hogar, que me visite un médico, si lo necesito y un profesional del ámbito social para que me acompañe y valore mis necesidades. Respetar esa voluntad contribuye al respeto a la dignidad personal y al ahorro, en términos de coste público. Construir residencias es mucho más caro. No conozco a nadie que quiera morir, ni vivir, en una. Es tarea de los gestores públicos manejar esas voluntades. Creo que uno de los grandes retos sociales de este siglo.