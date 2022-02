Repaso a los titulares

No está la prensa nada sosa. Fuera de España, calma tensa en la guerra fría del siglo XXI, cuando Albaresse dispone a viajar a Ucrania en un esfuerzo diplomático de alta intensidad, según él, al que una concede escasa trascendencia. Para colmo, un día después de sus conversaciones, Putin humilla a Macron, proclamando a quien quiera oírle que ni pincha ni corta. Coloca el ruso al francés a la altura de un pícaro de altos vuelos bocazas con ansia de protagonismo y una mirada a la prensa internacional confirma que el nivel de los líderes extranjeros es casi peor que el de los patrios. Y ya es decir. Dicen que a Johnson habrá que sacarlo de Downing Street a cañonazos y aunque él no ha perdido las elecciones, desde un punto de vista cómico empieza a recordar a Trump apalancado en la Casa Blanca y desde un punto de vista trágico hasta se le acusa de incitar a la violencia política. El matiz esperpéntico lo añade un colaborador que dice de él que no es exactamente un payaso. Poco que añadir.

Aquí, a la espera de comprobar si Tezanos cocinó bien las encuestas o pasa lo de siempre, continúa la resaca después de Batet que ha publicado la reforma en el BOE, mientras Casero es caricaturizado a lo bestia y defendido por los suyos. La ministra Díaz se acostó tarde, se levanta pronto y trabaja y trabaja como una pila de Duracell que dura y dura. La rocambolesca aprobación de su reforma le habrá dado un chute aunque dicen los mal pensados que tiene pesadillas. La prensa gubernamental ha encontrado otro filón sustitutorio de Franco en la investigación a los abusos pederastas de la Iglesia, que un día sí y otro también copa sus titulares a mayor gloria del PSOE, y urge que se investiguen, sí, pero todos, y no sólo los del pasado, ni los de los curas sino también los laicos del presente muy presente en Valencia, Baleares y Madrid. Y caiga quien caiga.