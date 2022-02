El Govern balear aprobó el viernes en una reunión extraordinaria la Ley de circularidad y sostenibilidad turística, que impone medidas destinadas a limitar el número de plazas vacacionales en Balears, así como otras relacionadas con la sostenibilidad medioambiental y social. Es una de las grandes apuestas de esta legislatura del Govern de Francina Armengol, que considera que la ley «pone a Balears a la vanguardia del turismo, para que sea una referencia internacional y para que siga siendo líder», y convierte a las islas en «el primer destino turístico circular del mundo».

El espíritu que alienta la ley es ampliamente compartido en las islas: poner un tope al crecimiento y vincularlo a la realidad insular, con sus recursos limitados; redimensionar la industria turística y conseguir que sea compatible con la conservación de la naturaleza, con las infraestructuras de las islas y el bienestar de la población residente. Dejar de batir récords de visitantes que amenazan con esquilmar los recursos, perjudican el medio ambiente y saturan las infraestructuras.

Hace años que el debate sobre la necesidad de poner un freno al crecimiento desbocado de las cifras de turistas dejó de ser exclusivo de foros ecologistas y se extendió a organizaciones empresariales, sindicales, partidos políticos de distinto signo, entidades sociales e instituciones. Este debate, que planteaba la necesidad urgente de reconciliar el turismo con la realidad del destino, para garantizar precisamente el futuro de la industria que sustenta la economía de las islas, cristaliza ahora en esta ley que nace no obstante envuelta en la polémica. Organizaciones empresariales de Ibiza como la Federación Hotelera, el Fomento del Turismo, la CAEB o la Asociación Española de Directores de Hoteles, así como el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, se muestran indignados porque el Govern no les ha tenido en cuenta a la hora de desarrollar esta normativa fundamental para el sector, y que afecta a competencias que corresponden a la institución insular. Es más, se enteraron por los medios de comunicación de que la ley se iba a aprobar por decreto, y recibieron el texto minutos antes de que el Govern lo ratificara, sin perjuicio de que, una vez convalidada la norma y en vigor, se tramite como proyecto de ley en el Parlament balear, donde podrá modificarse. En cambio, la Federación Hotelera de Mallorca está satisfecha con la ley, que el Govern sí ha negociado con ella, haciendo así más ostensible aún la discriminación entre empresarios y entidades de Mallorca y los del resto de las islas, que no han merecido la misma consideración por parte del Govern.

Una vez más, se ha puesto de manifiesto también la diversidad que caracteriza a nuestra comunidad pluriinsular, así como las distintas realidades y sensibilidades que coexisten en cada isla. Mientras las grandes cadenas aplauden la iniciativa del Govern, los pequeños y medianos empresarios observan con temor el riesgo de que las obligaciones que impone la ley lastren su situación financiera, ya maltrecha después de dos duros años de crisis. En su intento por evitar movimientos empresariales especulativos o filtraciones que pudieran dificultar las negociaciones con una parte del sector, el Govern ha optado por una política de negociación y de comunicación muy restrictiva, que ha provocado inquietud y enfado entre patronales e instituciones pitiusas, que se han sentido excluidas. El ostensible disgusto del presidente del Consell es especialmente llamativo, pues contrasta con su habitual actitud templada y poco dada al enfrentamiento institucional.

Aunque la norma contenga medidas positivas y acertadas para el futuro del sector, el Govern balear ha pinchado en las formas y ha fallado al excluir a las organizaciones empresariales pitiusas y al Consell de Ibiza de la tramitación de esta normativa que afectará de forma profunda y durante los próximos años al principal sector productivo de las Pitiusas. El Consell y los empresarios de Ibiza tendrían que haber sido consultados y escuchados. Ni más ni menos que los de Mallorca.

DIARIO DE IBIZA