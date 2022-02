Sí, salvem sa badia de Portmany

Sense la més petita ombra de dubte i de vacil·lació, salvem sa badia. Sa Badia de Portmany la cosa, l’operació, el salvant definitiu ha de ser ràpida, immediata que les pressions polítiques, econòmiques i la resta per col·lapsar i destruir la badia són imminents. Actuació veloç que els interessos creats -i molt ben creats- esperen rere la cantonada per clavar la ganivetada definitiva i transformar el vell port portmanyí en un desastre ecològic enorme, per dir-ho clar i ras, en una merda. El primer de tot, tancar el pas al ferris, uns ferris, uns propietaris que volen controlar i absolutament la situació. L’Associació Salvem Sa Badia de Portmany ha vist el perill d’un desenvolupament salvatge en aquest espai marítim I, lògicament, el seu president Pepín Valdés ho denuncia. «La bahía de Portmany es muy frágil y está muy deteriorada y lo primero que tenemos que hacer medioambientalmente es cuidarla. Este es uno de los objetivos más difíciles de llevar a cabo. Nos cuesta entender que no estamos en un parque temático sino en un espacio natural que debemos respetar. Estamos sobre un auténtico tesoro que tenemos que proteger...». I aviat. Molt aviat.