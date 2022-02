La triste mirada del mapache

Ningún fundamentalismo por mi parte: como pescado, carne a veces y siempre que puedo lentejas, herbácea que también sentirá a su manera. El mapache recogido en un portal de Gijón fue sacrificado con el argumento de que el animal no es de aquí y puede perjudicar a los que sí lo son, pero su alma de animal sintiente no sería muy distinta a la de un zorrito, un tejón o una comadreja (omito el gato para no complicar más las cosas). Viéndolo tan desconcertado e indefenso cuesta imaginarlo una amenaza tan grande para nuestra fauna. Ya sé que parecía racionalmente absurdo el indulto del mapache, pero el corazón tiene razones que la razón no entiende. Una vez que había sido publicada la foto del animalito y nos había llegado al corazón su caso (comprado como mascota, abandonado y condenado a ser sacrificado), el indulto parecía propio de los seres sintientes que se supone somos.