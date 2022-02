Una democracia sana, un sistema que funcione, debe garantizar el buen funcionamiento de las cuatro patas principales que lo sustentan: sanidad, educación, justicia y seguridad. Como en estas islas somos tan especialitos, arrastramos un problemilla que pasó a ser problema y que desde hace años es un problemón: el coste de la vida. Los sueldos no suben, pero la vivienda, el pan, la leche, la carne, la ropa... Todo se encarece, se vuelve prohibitivo. Y las patas se resienten porque un sistema estable no es viable sin medios, sobre todo humanos. Es complicado entender que una isla que ha generado tantísimo dinero durante tantas décadas no tenga recursos para contratar jueces, policías, médicos... Ni un parque de vivienda pública decente o ayudas estables y sustanciosas. Y el covid ha venido para ser esa maldita gota que ha colmado el vaso. Parte el alma escuchar a una enferma de cáncer, con ojos llorosos, gritar con la voz rasgada y temblorosa que el «cáncer no espera». Que lleva meses suplicando por una revisión médica. Con la ansiedad y el miedo creciendo a su lado, implacables. Porque ni el cáncer ni otras muchas enfermedades esperan ni atienden a razones. Que pase esto en una sociedad avanzada es intolerable. Hemos perdido el sentido común. Ya no tenemos claras las prioridades... hasta que nos toca el bicho, claro.