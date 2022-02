Me sorprendió y desconcertó la noticia que hace algunas fechas daba la Federació de Races Autòctones d’Ibiza i Formentera, alertándonos de la crítica situación en que se encuentran las ovejas y las cabras ibicencas, especímenes genéticamente singularizados por la insularidad y, en este sentido, ejemplares únicos. Con sólo 250 cabras y 200 ovejas, tenemos que hablar de una ganadería terminal, en verdadero peligro de extinción. Me pregunto qué hace el Consell por revertir la situación, aparte de tramitar, año tras año, la baja de pequeñas, casi testimoniales, explotaciones ganaderas. De las ovejas no me atrevo a opinar porque su caso es de una complejidad que se me escapa: exigen más cuidados, tienen poca demanda en el mercado y ninguna defensa frente al ataque, que se repite, de perros asilvestrados. Entiendo, sin embargo, que el caso de las cabras es radicalmente distinto y tendría que tener una más fácil recuperación.

La cabra se vale sola. Tenemos la experiencia de los ejemplares que habitaban, sin problemas, el inhóspito y abrupto Vedrà. El viejo dicho no miente: la cabra tira al monte. No hace mucho publiqué en estas páginas unas fotografías en las que se veía una cabra descortezando un árbol y empinada sobre sus cuartos traseros –cosa que me sorprendió- alimentándose de las agujas de un pino, supuestamente incomestibles. Y en otra fotografía, unas cabras estaban encaramadas en las ramas de un árbol con habilidades insospechadamente volatineras. No me extraña que nuestros payeses les tuvieran que trabarles las patas para evitar sus barrabasadas. Habida cuenta, por tanto, de tan asilvestrada naturaleza, no parece que la mejor manera de recuperarlas sea tenerlas en pequeños hatos domésticos acorraladas, estabuladas. La cabra quiere libertad, campo y bosque. Y nuestro enmarañado y excesivo bosque pide cabras que limpien sus bajos y nos eviten incendios. En su momento comenté la posibilidad de crear en grandes parcelas de bosque vallados eléctricos de bajo voltaje y que tienen un coste mínimo, como se hace para retener el ganado en los Pirineos. Sin que ello impida trabajarlas, obtener carne, leche y quesos. No entiendo por qué no se hace.