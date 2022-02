Patios sin mascarillas, al fin

Los perros podían salir de casa, y varias veces al día, pero los niños no. Los parques estuvieron cerrados durante meses, pese a que ya hacía tiempo que se podía estar en las terrazas de los bares sin mascarilla. Los niños y adolescentes han tenido que llevar cubrebocas en todo momento desde la entrada al centro hasta la salida durante un curso y medio. Han tenido que hacer gimnasia embozados, pese a estar al aire libre y a que en otros lugares cerrados, como el interior de bares y restaurantes, con mucho más riesgo de contagio, los clientes no debían ponerse la mascarilla. Hoy, al fin, se ha levantado la absurda obligación de que los estudiantes lleven tapabocas en el patio, una medida muy estricta que contrastaba con la relajación de las restricciones fuera de los centros escolares. Hubo familias que reivindicaron que se eliminaran las mascarillas en los recreos y en las clases de educación física en el exterior, como era lógico, pero no tuvieron ningún resultado. Ahora que en toda España se ha levantado la igual de incomprensible e inútil obligación de llevar mascarilla al aire libre, los niños y adolescentes ya pueden verse las caras y las sonrisas. Recordaremos la pandemia como aquella época en la que los menores sufrieron las consecuencias de un exceso de celo que los adultos no se aplicaron para sí. Lo primero que hicimos fue abrir los bares. Los parques y los colegios podían esperar. Deberíamos revisar nuestras prioridades como sociedad.