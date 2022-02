Jefe de Estado

La represión en Rusia, en China, en Venezuela, en Cuba, en Corea del Norte… En cada área geográfica, la represión tiene unas maneras, unas formas de ser, unos estilos. También hay represión en los países no represores, claro, pero es más sutil y evitamos hablar de ella para no hacernos mala sangre. Yo mismo llevo dentro un represor contra el que he de luchar para no quedarme en la cama más tiempo del debido, por ejemplo. Suena el despertador, lo apago, y cuando voy a levantarme, el represor me obliga a quedarme unos minutos más.

-Cinco minutos no van a ningún sitio -dice. ¿Adónde van cinco minutos?, me pregunto entonces entre las sábanas. El dormitorio está frío porque la calefacción se apaga automáticamente por la noche y no se enciende hasta media mañana. Por la radio hablan de la represión en Rusia y dicen que estamos a cero grados, como en Moscú. ¿Adónde van cinco minutos? Trato de imaginarme a los minutos fugándose, cogidos de la mano, como cinco huérfanos, de la cárcel del tiempo. ¿Adónde van los minutos que dejamos ir? ¿Adónde los kilos que perdemos cuando nos ponemos a régimen? ¿Acaban los minutos y los quilos en el mismo sitio? Con estos pensamientos absurdos me voy quedando dormido de nuevo mientras en la radio hablan ahora de la represión en China y del capitalismo de Estado. El Estado chino podría comprar toda la deuda del universo mundo, de hecho, quizá la haya comprado ya. Cuando despierto, ha pasado una hora. A través del hueco abierto por los cinco minutos huérfanos se han colado otros sesenta. -Ya has echado a perder el ritmo matinal -me susurra el represor blando que llevo dentro -. Lo mismo te da dormir media hora más. Me levanto al fin irritado conmigo mismo. Es más duro enfrentarse al represor interno que al externo, porque el represor interno eres tú y no puedes llegar a acuerdos con él, contigo, porque, aunque seas tú, es más hábil que tú. Misterio. El único modo de combatir al represor interno es reprimiéndolo. Hay un juego agotador de represiones dentro de mí. Hoy ha ganado el represor malo. El problema es que lleva ganando una semana y mi novela no avanza. Hay que corregir este déficit, me digo en tono de jefe de Estado de mí mismo.