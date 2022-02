El pequeño Rayan murió antes de ser rescatado. La pesadilla de los padres. El terror del niño. La tragedia compartida. El pozo del que se esperaba un poco de agua para subsistir se tragó a la esperanza. Solo queda la ausencia. Más miseria. Una pérdida que se come a otra y a una más. Siempre con hambre. Junto al agujero se agolpaban familiares, amigos, vecinos, gente llegada de más lejos. Algunos querían ayudar. Otros quizá llegaban al olor de la desgracia. La mayoría solo esperaba un milagro. Lo que anhelamos todos. Elevando rezos a cualquier dios, a la vida misma. Una plegaria. Un conjuro.

El cadáver de Esther López ha sido encontrado. ¿Cuántas veces debió lamentarse del asesinato de una mujer? ¿Quién será la próxima? ¿Cuántos gramos de miedo hemos sumado todas con la trágica noticia? Pablo Casado ha ofrecido apoyo a la familia y aprovecha el tuit para hacer su guerra partidista: “Reivindicamos la prisión permanente revisable, que quería derogar la izquierda, para evitar que reincidan estos salvajes”. Ni el duelo frenó su impúdico aprovechamiento. Al fin, lo que ya sabíamos: la miseria se come a los niños, el machismo mata y la falta de escrúpulos no tiene vergüenza… No hubo milagro.