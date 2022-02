Porroig, metáfora del abandono

Hubo un tiempo, no hace tanto, en que, en Ibiza, en relación al territorio, todo el mundo hacía lo que le venía en gana con absoluta impunidad. Se construían casas sin licencia, se colocaban vallas publicitarias en cualquier parte sin pedir autorización y se talaban pinos y sabinas porque te quitaban la vista. No es que ahora no siga ocurriendo, pues aún se acometen toda clase de despropósitos, pero, si hay denuncias de por medio, estas son atendidas cuando en el pasado eran sistemáticamente ignoradas. Quien la hace, en definitiva, corre un riesgo elevado de terminar pagándola.

Otro cantar ya es el desequilibrio que existe entre los particulares que afrontan un proyecto y piden permiso para llevarlo a cabo, a menudo sin resultado o sufriendo toda clase de trabas burocráticas, y las grandes empresas o potentados, cuyos aboga-dos logran licencias inverosímiles y de forma mucho más rápida. En cualquier caso, es innegable que los campos, los bosques y la costa se hallan más vigilados y acotados que antaño. Lo que ocurre en el mar, sin embargo, ya es otro cantar. En las playas, en los acantila-dos y en el propio fondo marino se producen toda clase de abusos y barbaridades, sin que nadie ejerza de forma competente esta labor de vigilancia y protección, lo que constituye una flagrante dejación de funciones. Pienso, específicamente, en la Demarcación de Costas, que lleva décadas tolerando una anarquía que devalúa la calidad ambiental de nuestra costa. La semana pasada, el Ayuntamiento de Sant Josep dio a conocer un estudio elaborado por el GEN-GOB en la bahía de Porroig, donde se han detectado 112 estructuras destinadas al fondeo ilegal. Esta zona constituye uno de los enclaves que, desde hace algunos años, recibe más presión por el fondeo incontrolado. De hecho, los propietarios de varaderos en el zona, y no son pocos, conocen perfectamente la explotación de amarres ilegales que desarrolla un particular establecido en el municipio. Éste gestiona un espacio natural protegido como si fuera de su propiedad, alquilando boyas por temporada por varios miles de euros y todo en negro. Dicho sujeto, además, se ha apropiado en alguna ocasión de los muertos de otros particulares para explotarlos, lo que ha provocado varios conflictos. A ello hay que sumar también la presencia de innumerables chárters ilegales, que han convertido Porroig en su base de operaciones, de forma que lo que fue una playa apacible y tranquila, donde los fines de semana se juntaban las familias de la zona, ha degenerado en una suerte de puerto deportivo encubierto con más tráfico que la ca-rretera de Santa Eulària en hora punta. Aquí estas embarcaciones cargan y descargan con lanchas auxiliares clientes y víveres, y trajinan enormes bolsas de basura, que de-jan abandonadas de cualquier manera y sin reciclar su contenido. Dichas lanchas y veleros, que en su mayoría llegan de fuera exclusivamente a hacer el agosto y no dejan el menor beneficio en la isla, también han comenzado a expandirse por los alrededores. Se dedican a usar los pequeños muelles de las calas para sus operaciones de logística, aunque eso implique atravesar con maletas, garrafas de gasolina y avituallamiento la orilla donde se encuentran los bañistas, que, atónitos, contemplan el panorama. No importa cuántas veces el propietario del chiringuito aledaño informe y denuncie este abuso; su queja no prospera. Eso en cuanto a lo que se ve, porque si nos fijamos en aquello que está bajo el agua, la situación es aún más inquietante. Las estructuras de fondeo que se emplean en esta actividad ilegal están hechas con bloques de hormigón, ruedas de camión, macetas rellenas y otros elementos que, en un 80%, según el estudio, se hallan situados sobre una gran pradera de Posidonia oceanica, que además está protegida. El vaivén de las cadenas siega el fondo, arrancando la posidonia y dejando un reguero de calvas. Cualquiera que lleve algunos años nadando en la zona y usando unas simples gafas de buceo, habrá percibido el deterioro acelerado del fondo marino. Los acantilados próximos, asimismo, están repletos de escaleras de obra que descienden hasta la orilla desde los casoplones, sin que nadie le haya puesto remedio. Podrían, como el resto de bañistas, emplear los senderos que conducen a las zonas de baño, pero han preferido llenar los precipicios de hormigón para disponer de su camino privado al mar. La situación es tan ridícula que chalets situados a pocos metros uno de otro, en vez de compartir escalera, han preferido generar la propia. Que todo esto ocurra ante las narices de Costas, que es la autoridad competente, y no haga nada, constituye una vergüenza y un insulto a los ciudadanos de la isla, que vemos cómo el territorio marino se degrada año tras año, sin que nadie le ponga freno. @xescuprats