Piden dignidad y el Govern les da las migajas

Recientemente, ha llegado a mi alcance el último borrador de la reforma de la Ley Turística, promovida por el Govern balear, del que todos hablan y nadie entiende. A priori, es cierto que, hay principios que inspiran esta nueva reforma de la ley que nos parecen loables y que apoyamos desde el sector, como el tema de la circularidad y la sostenibilidad social. El problema principal de esta reforma radica en la falta de consenso de los agentes implicados, la precipitación y la falta de un análisis concienzudo que permita la mejora de la Ley Turística actual y la eficiencia real de los principios inspiradores de la reforma.

Sorprende sobremanera que las medidas anunciadas en prensa solo atañen al sector hotelero. Justo el sector de alojamientos turísticos, el sector más regulado, y el que más esfuerzos ha hecho y sigue haciendo por la prevención de riesgos laborales, la sostenibilidad y la circularidad. Pero en vez de poner en valor y agradecer este esfuerzo, nos volvemos a convertir en diana fácil del Govern balear. Por ello, creo que es de recibo que la Ley Turística, tal como indica su nombre, abarque a todo el sector turístico, no solo al sector hotelero, incluida a la Administración pública, que debería comenzar por aplicarse el cuento y dar ejemplo, implementando en su seno el plan de circularidad que ahora tan vehementemente nos exige. ¿Para cuándo una reforma a los políticos? ¿para cuándo la exigencia del certificado de circularidad a nuestros gobernantes? ¿para cuándo una ley que les obligue a que también ellos sean circulares, registren y evalúen todo lo que despilfarran, asuman los costes de su ineptitud y respondan por las consecuencias indeseables de sus decisiones?

El Govern insiste y se esfuerza en trasladar que la reforma que promueve es fruto del consenso, pero nada más lejos de la realidad. La opinión y la experiencia de las pequeñas cadenas y hoteles independientes que representan aproximadamente el 85 % de las plazas hoteleras actuales, no es escuchada, ni es tenida en cuenta. Porque la mayoría de las patronales, desengañémonos, no pueden, ni quieren llevarse mal con el Govern. No se atreven a llevar la contraria a nuestra presidenta, a decirle la verdad a la cara y defender dignamente los intereses de sus representados, el sector hotelero. Así que como premio a todos nuestros esfuerzos de supervivencia durante la pandemia y en recompensa al camino emprendido hacia la sostenibilidad económica y medioambiental de nuestras empresas, nos cargan de nuevas y tediosas obligaciones (como si ya no tuviéramos bastantes). Registro de huella de carbono, planes de prevención de riesgos, normativa laboral, fiscal, de sanidad e higiene, y ahora, el plan de circularidad. ¿Quién da más? A todo esto, tendremos empresas muy circulares (las que resistan) pero, esta farragosa y excesiva burocracia, hará que las pequeñas y medianas empresas, no puedan sostenerse ni económica, ni operativamente para seguir existiendo y seguir creando riqueza y trabajo.

De esta forma, la reconversión

del sector, a través de esta reforma, se pretende sin previsión de un acompañamiento financiero público-privado que evite la quiebra de aquellas empresas que tras dos años de sequía económica, han de afrontar en solitario nuevas inversiones con la sustitución de los sistemas de calderas de fuel, y la incorporación de camas elevables. Porque, ahora mismo, no existe, ni se le espera, un “plan prever” para el sector hotelero, tocado y casi hundido por la crisis.

Por otro lado, si bien parece ser que la preocupación por la salud de las camareras de pisos es compartida por todos, existe una profunda tensión implícita entre fines y medios, en cuanto a la idoneidad de la incorporación de las camas elevables. El fin aparente es honorable. Los medios necesarios, desconocemos con exactitud si serán los más eficientes. Además, su implementación puede condenar a la desaparición de buena parte del tejido productivo, especialmente a la hotelería pequeña e independiente, de las Baleares. Solo espero y deseo que las prisas por conseguir un rédito político a todo este circo mediático, no nos lleven al desastre. No nos vale con que se nos diga que la implementación se demorará seis años, cuando la realidad es que la entrada en vigor es escalonada y sucesiva, y está a la vuelta de la esquina. De modo que cuando mi querido Gabriel Escarrer, vicepresidente y consejero delegado de Meliá Hotels Internacional, sale a la palestra y defiende la reforma del Govern, señalando que ya no hay excusas para no implantar las camas elevables en Baleares, el único que queda en evidencia es él. Porque si tan maravillosa, idónea y aconsejable es esta medida… ¿cómo es que Meliá, que tanto ama a sus colaboradores, solo la ha implementado (durante estos 21 años que lleva con este tipo de sistemas elevadores de camas) en un 15 % de sus hoteles? La vieja estrategia del Govern, del divide y vencerás, entre grandes cadenas de hoteles y la pequeña e independiente hotelería, no puede prosperar. El sector hotelero debe permanecer unido y no puede, ni debe, permitir que la política impida hacer una reforma concienzuda, integradora, útil e inteligente de la Ley Turística contando y teniendo en cuenta a todos y cada uno de los agentes implicados.

Así que, en medio de tanto revuelo, las camas elevables son solo una cortina de humo, y el sector hotelero no es más que el chivo expiatorio. Porque las reivindicaciones de las ‘kellys’ van mucho más allá, no se pueden silenciar con medidas simplistas como las camas elevadoras. Piden dignidad y el Govern les da las migajas… como si el engaño disfrazado de verdad fuera tan sencillo de ocultar ante nuestros ojos.

«Nunca te fíes de las apariencias, observa todo con otros ojos y sin prejuicios para intentar llegar a la verdad»(Alicia Reina).