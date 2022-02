Sé que no es la mejor manera de aprender historia, aunque sí una garantía de divertimento. Y además, al menos en mi caso, abrió de par en par una ventana para aficionarme a la lectura. O sea que nunca podré agradecer bastante todo lo que me regaló la última aldea gala que resistía al invasor.

Las aventuras de Astérix en Córcega, Hispania, Bretaña, Helvecia -una tierra llana en el recuerdo de Obélix, abatido por una cogorza monumental-, su viaje a Egipto para admirar la nariz de Cleopatra, su participación en los Juegos Olímpicos, su experiencia como gladiador o como legionario… conforman un universo donde se comprueba que los tópicos, efectivamente, siempre contienen un poso de verdad. Y no hay verdad más tópica y lamentable que la existencia de personas tóxicas, capaces de emponzoñar el ambiente allá por donde pasan. Por eso uno de los libros de Astérix se titula ‘La cizaña’ y su protagonista es un personaje detestable que responde al nombre de Perfectus Detritus; el rastro de color verde -¿verde…casualidad o premonición?- que señala su presencia se revela capaz de encabronar a los galos, a los romanos, a los piratas y a cualquiera que se cruce en su camino.

Lo preocupante es cuando ese mismo rastro parece extenderse por todos los rincones de la vida real hasta adquirir trazas de epidemia. Hoy estamos en eso. Y uno de los últimos y más surrealistas capítulos es la bronca de Eurovisión, con denuncias de pucherazo, acoso tuitero a la ganadora, amenazas al jurado, preguntas en el Congreso, pronunciamientos sindicales y teorías enfrentadas sobre la reivindicación o la satanización de las tetas. Todos tenemos ahí nuestro corazoncito y a mí, personalmente, no me parece que la letra de Slomo sea la bandera más adecuada para representar a una televisión pública que pagamos también todos. Pero ahí me quedo, no quemaré contenedores por eso; se supone que hablamos de música y de un festival, no de las tablas de la ley. Pero está visto que no: si hay que elegir viento, que sea huracán. ¡Cuánta razón tiene Astérix! «Están locos estos romanos…».