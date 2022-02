¿Qué pasó con el PTI soviético?

Uno de los placeres invernales es deambular sin prisa y sin rumbo por el interior de la isla y empaparse de paisaje y de bucólica beatitud. Qué les voy a contar que no sepan. En estos largos paseos se ha convertido en un elemento habitual en el paisaje las obras y movimientos de tierra para construir flamantes villas campestres. Todas grandes y con un diseño que evoca el modern style de formas geométricas, blancos y grandes cristaleras. Una mezcla de estética lecorbuseriana y afán megalómano de mansión de narcotraficante. Personalmente, me parecen horribles, pero si son legales, cumplen con la normativa y tienen los permisos en regla, no tengo nada que objetar. Cada uno es libre de hacer con su propiedad lo que quiera, faltaría más, siempre y cuando cumpla con la ley. Observando este destrozo recuerdo el debate que suscitó la aprobación del actual PTI durante la anterior legislatura del Consell. Se escucharon de nuevo las viejas soflamas, el familiar sonsonete de que «vienen los rojos para quitarnos las tierras», se alertó de la llegada de un nuevo Terror Rojo, e incluso se organizaron ditirámbicas giras por la Ibiza rural para meter el miedo en el cuerpo a los paisanos. Se aprobó el ‘PTI soviético’ y, oigan, que parece que no había para tanto, ¿no?