La celebración del Día Mundial contra el Cáncer el pasado viernes coincide en Ibiza con una situación muy alarmante: sólo hay un oncólogo trabajando en el Hospital Can Misses, según denuncian enfermos y asociaciones. El servicio cuenta con cuatro especialistas, pero las bajas y reducciones de jornada han mermado la plantilla hasta este extremo, lo que provoca demoras en los diagnósticos, en el inicio de los tratamientos y en los resultados de las pruebas. Retrasos que pueden ser fatales, pues actuar cuanto antes es clave para evitar que el cáncer se agrave e incluso llegue a ser intratable y fatal. La detección precoz de los tumores y su tratamiento sin dilación determina si una persona podrá sobrevivir o no a un cáncer. Por tanto, se trata de un problema capital que nos afecta a todos los ciudadanos de estas islas y cuya solución inmediata debemos exigir.

Esperar más de dos semanas para recibir los resultados de pruebas que están disponibles en cuatro o cinco días supone una angustia y un estrés añadidos para los pacientes oncológicos y sus familias, además de que representa una pérdida de tiempo que un enfermo no se puede permitir. No solo por la progresión del tumor, sino porque estas esperas pasan factura a la salud mental en forma de depresiones, ansiedad y otros trastornos que empeoran notablemente el estado de los pacientes y su confianza en superar la enfermedad.

Las asociaciones que ayudan a los enfermos de cáncer de las Pitiusas denuncian las consecuencias de la falta de oncólogos, y exigen soluciones como el desplazamiento de especialistas de otros hospitales de las islas. Esta fue precisamente la alternativa que apuntó hace dos semanas el Área de Salud de las Pitiusas, cuando se conoció que el departamento de Oncología se había quedado con 2,5 especialistas por una baja y una reducción de jornada, pero finalmente no ha sido posible debido a que los demás hospitales públicos de Balears también están saturados. La situación ha empeorado aún más desde entonces.

Hay pacientes que deberían haberse hecho una revisión a los seis meses y llevan ya un año sin ver al oncólogo, según denuncia Helen Watson, la presidenta de Ibiza y Formentera contra el Cáncer. La responsable de la Asociación Española contra el Cáncer en Ibiza, Carmen Villena, advierte de que los retrasos en los diagnósticos tendrán consecuencias que provocarán mucho sufrimiento. Susana Ribas, de la Asociación de Cáncer Metastásico, sostiene que la situación es «desesperada». Son testimonios espeluznantes que deben encender todas las alarmas.

El Ib-Salut tiene ante sí el reto inaplazable y urgente de estabilizar la plantilla de oncólogos del Hospital Can Misses y garantizar la adecuada atención a los pacientes, pues es cuestión de vida o muerte. Sin duda, la situación es complicada, porque la falta de especialistas es acuciante en toda España y Ibiza no es un destino atractivo para ellos. Pero lo que no puede ser es que las personas que padecen cáncer en las Pitiusas tengan menos posibilidades de tratamiento que las de otros lugares debido a que no hay suficientes oncólogos.

El servicio de Oncología de Can Misses debe ser una prioridad absoluta para la gerencia del centro, que, si no tiene medios para completar la plantilla o atender a los usuarios como es debido, ha de presionar a la conselleria de Salud y a la dirección del Ib-Salut para que busquen soluciones imaginativas ante una situación límite que no se puede prolongar. El tiempo corre en contra de los pacientes oncológicos y no se debe perder ni un minuto.

DIARIO DE IBIZA