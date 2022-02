La Sra. Ferrer, a favor de la pobreza laboral en Santa Eulària

La Sra. alcaldesa de Santa Eulària des Riu, Carmen Ferrer, y su equipo de gobierno del Partido Popular quedaron turbiamente retratados en el pleno celebrado el pasado jueves 28 de enero a la hora de afrontar la decisión de dar soporte a la moción presentada por nuestro grupo municipal Socialista en apoyo a la reforma laboral, tan ansiada y deseada por todos los trabajadores y trabajadoras a nivel nacional, y cómo no, autonómico y municipal.

Reforma de la cual no estaríamos hablando si en 2012, bajo un gobierno del Partido Popular, partido que aboga por la miseria laboral, no se nos hubieran robado, saqueado o hurtado aquellos derechos que ya estaban más que consolidados por todos los trabajadores y trabajadoras que formamos el conjunto de la ciudadanía a nivel nacional.

La Sra. Carmen Ferrer y todo su equipo de gobierno carecieron de honestidad, carecieron de dignidad y carecieron de recato, con sus palabras y su decisión de desestimar el apoyo a que los trabajadores y trabajadoras del municipio de Santa Eulària recuperen su honor y moralidad. Pero claro, partimos de la base de que el PP se caracteriza, justamente, por la ausencia o carencia de dichos calificativos, por lo que poco más se le puede pedir.

Es muy triste y lamentable que hoy en día haya gente al frente de una institución con esta falta de responsabilidad igualitaria para un municipio. Es algo repulsivo, que los trabajadores y trabajadoras del municipio de Santa Eulària des Riu deben recordar y memorar de cara a las próximas elecciones municipales. Y recordar el porqué de ello. Todo quedó patente y registrado en la grabación del plenario, en el cual la Sra. Ferrer votó a favor de aumentar la precariedad y el desempleo, votó a favor de incentivar la contratación temporal, apoyó alto y claro todos aquellos contratos “basura”, que lo único que provocan es la pobreza de la población.

Según sus políticas, muy peculiares, este tipo de contratos hacen que haya empleo. Pero, Sra. alcaldesa, ¿qué clase de empleo? Y ahora me pregunto, sorprendidamente: con esta tipología de contratos de ‘obra o servicio’, Sra. Ferrer, ¿alguien puede comprar un piso al módico precio de 300.000 euros de media en el municipio de Santa Eulària? Que sepamos, en la actualidad, para poder acceder a un préstamo hipotecario, lo primero que nos pide la banca es un contrato indefinido, fijo discontinuo… pero, si para la Sra. Ferrer, el contrato indefinido o fijo discontinuo es una contratación surrealista, cuando tiene que ser algo real, ¿cómo lo hacemos? Pues ahí quedó de nuevo de manifiesto su desvergüenza en el amplio significado de la palabra.

Y lo que es más, la Sra. Ferrer y su adyacente grupo votaron en contra de la recuperación de la negociación colectiva y, con ello, votaron por la sumersión de los derechos de todos los trabajadores en su conjunto. Volvemos a recordar que, para el Partido Popular, no existe la negociación, no existe el consenso; solo existe el trato de favor hacia la ultraderecha, sinónimo del fascismo, que son, con los que le gusta codearse ahora a la derecha, que de seguir así es el futuro que le depara al Partido Popular de Santa Eulària, pactar con partidos de ultraderecha para poder seguir gobernando.

Hay que tener en cuenta que, con su voto, la derecha apuesta por no formar a las personas trabajadoras y trabajadores. Es decir, que no tiene cabida en su mundo que el trabajador tenga una formación continuada, para enriquecerse personal y profesionalmente.

Votan a favor para dar rienda suelta a los despidos, despidos libres que es lo que le gusta a la derecha, y así se puede entender el voto en contra a los ERTE.

¿Dónde está la carrera profesional del Ayuntamiento de Santa Eulària, que tanto prometieron? ¿Dónde está la nueva negociación del Convenio que iban proponer y negociar? ¿Dónde está la Relación de Puestos de Trabajo? Lo que tienen que hacer es demostrar sus palabras con hechos, y especialmente el primer teniente de alcalde, Sr. Miguel Tur Rubio, quien en el pleno municipal dijo, despectivamente, que nuestros ‘deberes’ eran hacer la ‘reformilla’. ¿Y los suyos, Sr. Tur? ¿Cómo se deberían calificar?

«Yo pido un represtigio de la política; que se valore la verdad, la sinceridad, el que no se tome el pelo a la gente. Es lo que queremos hacer». Declaraciones literales del Sr. Pablo Casado, presidente del Partido Popular. Pues bien, nunca llegué a pensar que estaría completamente de acuerdo con unas declaraciones suyas. Me uno a ellas, y cómo no, le pido que le sean aplicadas a él mismo y a sus compañeros del municipio de Santa Eulària des Riu.

Por último y para acabar, desde las filas socialistas, seguiremos luchando y trabajando por conseguir consensos, por modernizar las relaciones laborales, algo que es imprescindible para afrontar el cambio de nuestro modelo productivo. Recuperar aquello que la derecha nos robó y nos usurpó en su modelo del 2012, basado única y exclusivamente en la devaluación salarial. La reforma laboral supone un acuerdo histórico, un acuerdo consensuado entre los trabajadores y empresarios, porque es un acuerdo para instar la riqueza y el bienestar social en nuestro municipio, en nuestra comunidad y en nuestro país.