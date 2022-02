Todos mis respetos por Rigoberta Bandini, a la que en mi ignorancia no conozco, como tampoco sabía hasta anteayer de la existencia de Chanel, no Coco, sino la otra ni de que existiera Tanxugueiras. De su existencia me enteré el otro día porque Yolanda Díaz, en los premios Feroz, portaba una mascarilla de propaganda.

Me pareció simpático y no le concedí mayor trascendencia. Menos simpático encontré que la ministra de Igualdad utilizara con su habitual gesto adusto parte de la letra de la canción de Bandini en un nuevo numerito para lograr un cachito de la resonancia que le niega su evidente inanidad política. Así la lió en un acto, como suele, con las ocurrencias que la han convertido en una verdadera locatis. Allí estaba la responsable de Igualdad de España preguntando a los hombres por qué les daban tanto miedo sus tetas, y fin de la cita, que semejante provocación no se le ha ocurrido a ella, sino a la mencionada cantante. Ya había demostrado Montero su gusto por los programas telebasura, así que mejora, pues es preferible un concurso musical que un reality morboso. Y más allá de que una desee que una importante mandataria dedique su tiempo a leer o a estudiar las verdaderas urgencias de su país mejor que a acostarse a las tantas mirando la tele, cada una con su tiempo hace lo que quiere. El problema es que, como icono de los derechos de la mujer es un espanto, pues me niego a admitir que los llevemos en las mamas. Y si se trata de lenguaje real y no imaginario, todavía no he conocido un solo hombre que sienta un temor similar. Será que he conocido a pocos.

Sé que le hago un favor a la ministra escribiendo sobre ella aunque sea mal. Por eso añadiré que mi estupefacción crece ante el hecho de que Podemos, BNGA, CCOO y ahora ¡el PP! tengan entre sus prioridades -las prioridades de nuestros políticos me ponen loca- el resultado de un concurso. Inflación, pandemia, guerra, sequía... poco importan, amigo lector. En Cataluña, las brujas de hace cinco siglos, y ahora en toda España... Eurovisión. Triste retrato de nuestra patria aquí y ahora.